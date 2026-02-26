3. edycja "Królowej przetrwania" jeszcze się nie rozpoczęła, a już budzi ogromne emocje. Już w marcu widzowie TVN będą mieli szansę zobaczyć poczynania uczestniczek, a tymczasem Dominika Serowska już podgrzewa atmosferę. Okazuje się, że zaapelowała do swoich hejterów. Nie uwierzycie, co napisała.

To one zmierzą się o tytuł "Królowej przetrwania"

Program „Królowa przetrwania” doczekał się już trzeciej edycji, która zadebiutuje 4 marca 2026 roku na antenie TVN. Widzowie będą świadkami dramatycznych zmagań, nieprzewidywalnych zwrotów akcji i walki o przetrwanie w buszu, gdzie liczą się przede wszystkim siła i determinacja. Już w zwiastunie widać, że czekają je ekstremalne warunki, walka z własnymi słabościami oraz bezlitosne zadania, które zdecydowanie nie należą do łatwych.

W trzeciej edycji "Królowej przetrwania" pojawią się m.in.: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Nową prowadzącą "Królowej przetrwania" została Małgorzata Rozenek-Majdan, która będzie czuwać nad przebiegiem konkurencji i uczestniczkami, a z kolei Maja Rutkowski niedawno zdradziła, że w tej edycji nie zabraknie dram.

Partnerka Marcina Hakiela mówi wprost o "Królowej przetrwania"

W 3. edycji "Królowej przetrwania" zobaczymy też Dominikę Serowską, która zdecydowała się na udział w tym formacie niedługo po narodzinach swojego synka, Romeo. Partnerka Marcina Hakiela nigdy nie ukrywała, że regularnie otrzymuje dość krytyczne wiadomości i komentarze. Teraz pokazała kadry z programu i zachęca, aby jej hejterki koniecznie go obejrzały, bo tam mogą zobaczyć ją w jej "najgorszej wersji". Brzmi zachęcająco?

Polecam, w szczególności moim hejterom, którzy chcą mnie zobaczyć zaraz po ciąży, z nadprogramowami kilogramami, bez make-up, generalnie w najgorszej wersji - napisała Dominika Serowska

3. sezon programu "Królowa przetrwania" rusza już 4 marca o 21:30.

Już niebawem program 'Królowa Przetrwania' … pierwszy odcinek już 4 marca o 21:30 na antenie TVN - dodała

Planujecie oglądać?

Instagram @_de_bonbon