"Królowa przetrwania" to program, który zadebiutował wśród polskich odbiorców już 2023 roku. Produkcja przy każdej kolejnej edycji stara się dobrać do zmagań w dżungli jedne z najbardziej rozpoznawalnych polskich celebrytek, które w obecności kamer mają konkurować o miano tytułowej Królowej. W ostatnich edycjach uwagę widzów skupiła między innymi Agnieszka Kaczorowska, Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Paulina Smaszcz. Kto w tym sezonie skradnie show?

Pierwszy zwiastun "Królowej przetrwania" odkrywa pierwsze emocje wśród uczestniczek

Uczestniczki "Królowej przetrwania" będą musiały zmierzyć się z trudnymi warunkami, walcząc nie tylko o tytuł, lecz także o przetrwanie w dżungli, która komfortem daleka jest od codzienności, w której żyją polskie gwiazdy. W najnowszej edycji programu udział weźmie: Ilona Felicjańska, Agnieszka Grzelak, Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska, Karolina Pajączkowska, Nicol Pniewska, Maja Rutkowski, Dominika Rybak, Natalia Sadowska, Dominika Serowska, Sofi Sivokha, Anna "Mała Ania" Sowińska i Dominika Tajner. Jak zaprezentowały się w odcinkach? Rąbka tajemnicy zdradza dopiero co opublikowany zwiastun nowego sezonu.

W krótkim klipie możemy zobaczyć sceny obfitujące w krzyki, emocje oraz charakterystyczny krajobraz dżungli.

Dżungla to nie raj. wybrzmiewają pierwsze słowa w wiedeo

W pierwszych sekundach uwagę zwraca ujęcie skierowane prosto na zapłakaną Dominikę Serowską, podczas którego słyszalne jest zaskakując pytanie o byłą żonę jej obecnego partnera Marcina Hakiela:

Co byś zrobiła, jak by tutaj przyszła Kasia Cichopek? wybrzmiały słowa jednej z uczestniczek

Widzowie w krótkim zwiastunie otrzymali też próbkę emocji, które wytworzyły się pomiędzy uczestniczkami programu. Do kogo dziennikarka Karolina Pajączkowska pokierowała słowa:

Możesz się nie zachowywać jak jakaś histeryczka?

Tego dowiemy się już w pełnych odcinkach, których emisja rusza już 4 marca na antenie TVN.

Wielkie zmiany i nowa prowadząca "Królowej przetrwania"

Najnowsza edycja przyniosła internautom niezwykle dużo emocji jeszcze przed oficjalnym startem programu. Duże poruszenie wywołał bowiem nie tylko skład uczestniczek show, lecz także zmiana prowadzącej formatu. Gospodarzem pierwszych dwóch edycji był sportowiec Izu Ugonoh. W trzeciej rolę tę będzie pełnić dobrze znana telewidzom i internautom Małgorzata Rozenek-Majdan.

