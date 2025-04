Marcin Hakiel, znany tancerz i były mąż Katarzyny Cichopek, podzielił się swoimi planami na nadchodzącą Wielkanoc. Choć nie zdradził szczegółów dotyczących tego, jak dokładnie będzie spędzał ten czas, podkreślił, że rodzina już zorganizowała całą świąteczną atmosferę. Marcin nie ukrywał, że wśród obowiązków świątecznych najważniejszym dla niego jest czas spędzony z najbliższymi. Czy zobaczy się z dziećmi w święta?

Reklama

Marcin Hakiel ma ustalony podział opieki nad dziećmi na czas Wielkanocy

Hakiel zaznaczył, że jego rodzina ma już zaplanowane, jak podzieli wszystkie obowiązki związane z obchodami Świąt Wielkanocnych. Nie ma tu mowy o chaosie – wszystko jest dokładnie podzielone, co ma zapewnić spokój i komfort w tym wyjątkowym czasie. Marcin stara się cieszyć każdą chwilą z dziećmi, co daje mu ogromną radość. Choć szczegóły dotyczące organizacji świąt nie zostały ujawnione, wiadomo, że Marcin stawia na harmonię i porządek w rodzinnych przygotowaniach. Dzięki temu może uniknąć konfliktu z byłą żoną co do opieki nad dziećmi.

Wiesz co, my wszystkie święta mamy podzielone. Co roku zmienia się kolejność, już teraz nie pamiętam, czy pierwsza część jest teraz u mnie, czy u mamy – powiedział w rozmowie z naszą reporterką.

To też dobrze działa, bo dzieciaki po prostu wiedzą, że dzieciaki będą w jednym i w drugim domu, więc to nie jest problem – wyjaśnił.

W rozmowie z serwisem Plotek tancerz podał szczegóły świątecznego harmonogramu. Ujawnił, że dzieci będą z nim i z Dominiką od połowy świąt, czyli od niedzieli. Te kwestie Hakiel i Cichopek ustalili już podczas podpisywania dokumentów rozwodowych, by uniknąć spięć i mieć na uwadze przede wszystkim dobro Adama i Heleny.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska zostali rodzicami

Marcin Hakiel i Dominika Serowska w grudniu 2024 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Imię „Romeo” zostało wybrane przez partnerkę tancerza, która chciała uniknąć popularnych imion dominujących w przedszkolach i szkołach.

Marcin Hakiel, który ma już dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa z Katarzyną Cichopek – 15-letniego Adama i 11-letnią Helenę – wyraził chęć powiększenia rodziny. W jednym z wywiadów przyznał, że planuje kolejne dziecko, jednak Dominika Serowska nie jest jeszcze przekonana co do tego pomysłu.

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przekazali radosne wieści. Te zdjęcia mówią wszystko