Minął równy rok odkąd Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zdecydowali się poinformować, że kończą związek po 17 wspólnych latach. W czasie ostatnich dwunastu miesięcy wiele się u nich zmieniło. Dziś oboje są w szczęśliwych związkach, chociaż początkowo nie brakowało kontrowersji. "Kasia prosiła o więcej wolności. Okazało się, że ta wolność ma imię" - mówił Marcin Hakiel w głośnym wywiadzie dla "Miasta Kobiet". Jak dziś wyglądają kontakty byłych małżonków?

Relacje Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela rok po rozstaniu

Dokładnie 11. marca 2022 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie. W oświadczeniu, które pojawiło się w sieci poprosili o uszanowanie ich decyzji ze względu na dzieci. Katarzyna Cichopek przez długi czas konsekwentnie milczała. Wyszło jednak na jaw, że to z jej winy rozpadło się ich małżeństwo. W głośnym wywiadzie dla "Miasta Kobiet" Marcin Hakiel dał do zrozumienia, że jego żona wybrała kogoś innego. Para doczekała się rozwodu cywilnego, który odbył się jeszcze przed wakacjami. Dziś oboje układają swoje życie na nowo.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel byli obiektem wielu plotek i setek artykułów na temat swojego rozstania. Byli małżonkowie wzięli jednak odpowiedzialność za swoją decyzję o zakończeniu małżeństwa i zrobili wszystko, by nie odbiła się ona na ich dzieciach. Chociaż zamieszkali osobno, pojawiali się wspólnie m. in. na ważnych dla ich dzieci przedstawieniach w szkole.

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek znalazł nową miłość. Jego wybranka ma na imię Dominika i chociaż ostatnio coraz śmielej pokazują wspólne zdjęcia w sieci, to sam związek zachowują tylko dla siebie. Niedawno informator serwisu Plotek.pl przyznał, że Katarzyna Cichopek ma dobry kontakt z nową partnerką byłego męża:

Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje.

Z kolei Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim. To właśnie ta relacja miała być powodem rozpadu ich małżeństwa, co wraca do aktorki jak bumerang m. in. w medialnej wojnie z Pauliną Smaszcz, byłą żoną dziennikarza.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski starają się dystansować od medialnych zaczepek i skupiać jedynie na swoim szczęściu. Niedawno pojawiły się również informacje, że Marcin Hakiel spotkał się z Maciejem Kurzajewskim i przedstawił mu nawet swoją obecną partnerkę. Miał zaproponować byłej żonie i jej partnerowi spotkanie we czwórkę, jednak z powodu zajętości musieli przełożyć to na inny termin. Czy faktycznie dojdzie do spotkania byłych małżonków z ich obecnymi partnerami? Wygląda na to, że żale związane z rozstaniem szybko poszły w zapomnienie, a zarówno Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ułożyli sobie życie na nowo i wcale nie muszą się unikać.