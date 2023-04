Krzysztof Skiba świętuje urodziny partnerki. Karolina Kempińska odpowiedziała odważnym zdjęciem

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska od kilku miesięcy wzbudzają olbrzymie zainteresowanie. Ich związek stał się tematem medialnych doniesień po tym, jak wokalista Big Cyca przekazał w sieci, że nie jest już ze swoją żoną, a od dłuższego czasu jego partnerką jest o 26 lat młodsza od niego Karolina Kempińska. Teraz ta dwójka jest nierozłączna. Ukochana towarzyszy artyście w jego występach o razem spędzają każdą wolną chwilę. Wspomnieniem z ich wyjazdu Karolina Kempińska podzieliła się w sieci, a piosenkarz pospieszył z romantycznym wyznaniem. Krzysztof Skiba wyznaje miłość Karolinie Kempińskiej W swoich relacjach w sieci Karilna Kempińska przyznała, że z Krzysztofem Skibą znają się od lat. Początkowo łączyła ich sympatia, potem przyjaźń, która stopniowo zaczęła przemieniać się w "coś więcej". Wreszcie wokalista Big Cyca i modelka zapałali do siebie gorącym uczuciem i stworzyli związek, którego nie chcą już dłużej ukrywać. Niedawno Krzysztof Skiba stwierdził, że to będzie już związek do końca życia. Teraz swoją miłość wyraził pod wpisem ukochanej na Instagramie. Karolina Kempińska pokazała tam uroczą fotkę z psem w przepięknej wiejskiej scenerii. Gwiazdor pospieszył z komplementem i miłosnym wyznaniem. - Każde Twoje zdjęcie jest piękne, ale to w dodatku robiła osoba zakochana - napisał gwiazdor. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Karolina Kempińska 美丽 (@karokempi) Zobacz także: Partnerka Krzysztofa Skiby zaskoczyła nowym zdjęciem: "Moje trzy szczęścia". Kogo ma na myśli? Swoją wypowiedź Krzysztof...