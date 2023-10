Karolina Kempińska, partnerka Krzysztofa Skiby młodsza od niego o 26 lat dobrze wie, co zrobić, by rozgrzać Internet do czerwoności. Efekty najnowszej mini-sesji zdjęciowej (najpewniej autorstwa ukochanego), jakimi pochwaliła się w sieci, zachwyciły jej instagramowych followersów, a w centrum uwagi znalazł się działający na wyobraźnię kostium kąpielowy dziewczyny. Tylko spójrzcie, jak się w nim zaprezentowała!

Narzeczona Krzysztofa Skiby kusi w skąpym stroju. Fani: "Ekstremalnie sexy"

Karolina Kempińska i Krzysztof Skiba zrelacjonowali w sieci pobyt na rajskich wakacjach - muzyk zaprosił ukochaną w podróż przedślubną do Turcji (przypomnijmy, że para, zgodnie z zapowiedziami, już w te wakacje stanie na ślubnym kobiercu). Narzeczona artysty, oprócz pokazywania obserwatorom malowniczych widoków i kolejnych atrakcji, zademonstrowała też serię własnych zdjęć, nie bojąc się śmiałych ujęć w bikini:

- Pełen relaks w najlepszym towarzystwie - podpisała serię zdjęć sprzed hotelowego apartamentu

Karolina Kempińska, wystroiła się w, trzeba przyznać, bardzo skąpy kostium jednoczęściowy imitujący bikini. Pikanterii dodały jeszcze wstawki a'la pas do pończoch z podwiązkami. Do tego - ekstremalnie wycięty "dół". Nic dziwnego, że całość wywarła gigantyczne wrażenie na komentujących:

- Lodu dajcie - Oby serce Skiby wytrzymało - Życzymy panu Krzysztofowi baaaardzo dużo siły, w zdrowiu aby był cały czas, bo patrząc na zdjęcie, jest gorąco... - Ekstremalnie sexy - Oby Skiba dał radę - piszą fani.

Karolina Kempińska uspokoiła wszystkich "zaniepokojonych" o kondycję jej wybranka, przekonując, że wszystko z nią w porządku, a będzie jeszcze lepiej:

- Jest zdrowy i dbamy o zdrowie, a teraz i dba o sylwetkę. Często 50-latek jest w lepszym stanie niż niejeden 30 - zaznaczyła

Rzeczywiście, Krzysztof Skiba ostro wziął się za siebie i dzięki diecie oraz ćwiczeniom schudł już sześć kilogramów w ciągu miesiąca. Zapowiadał, że to jeszcze nie koniec, bo do wakacji, a zarazem - do wesela, planuje zrzucić jeszcze dziesięć kilo. W tej walce wspiera go partnerka, która też wytrwale pracuje nad sylwetką.

A jak wam się podobają najnowsze zdjęcia Karoliny Kempińskiej? Zgadzacie się, że jest gorąco?

