Partnerka Antoniego Królikowskiego straciła pracę po aferze z Joanną Opozdą! Będą pracować razem?

W najnowszym filmie "Pętla" Patryka Vegi w roli głównej zobaczymy Antoniego Królikowskiego , który gra naprawdę dużą ilość scen łóżkowych. Jak wiadomo praca na planie u reżysera jest bardzo intensywna i okazało się, że przed aktorem było trudne wyzwanie! Jak przyznał sam Antoni Królikowski w rozmowie z serwisem "Pudelek": Jednego dnia w godzinę miałem mieć 10 scen z różnymi partnerkami. To był kosmos, czułem się wstrętnie. Aktor wyznał, że to było dla niego bardzo trudne, bo nie przepada za takimi scenami, a dodatkowo ich intensywność sprawiła, że czuł się "wstrętnie". Nie przepadam za takimi scenami, one są trudne dla każdego. Trzeba się uzbroić w taką skorupę, która pozwoli przejść przez intymne sytuacje z obcymi ludźmi. Czuję się silniejszy po takich przejściach. Z Patrykiem pracuje się bardzo szybko. (..) To jest naprawdę bardzo popieprzona robota. Z miłości do filmów robimy różne rzeczy. - powiedziała Antek Królikowski w rozmowie z Pudelek.pl Czy to oznacza, że Antoni Królikowski zrezygnuje ze scen łóżkowych w filmach? W tej decyzji bardzo prawdopodobne, że wspierałaby go jego partnerka Joanna Opozda . Już wcześniej pojawiały się informacje, że jest zazdrosna o byłe partnerki aktora i kazała mu usunąć z mediów społecznościowych zdjęcia ze swoimi ex! Antoni Królikowski radzi fankom, aby do niego nie pisały Co więcej okazuje się, że Antoni Królikowski, który należy do najbardziej pożądanych mężczyzn w show-biznesie w rozmowie z "Super Expressem" powiedział wprost, aby kobiety przestały do niego pisać, bo mogą mieć do czynienia z jego dziewczyną: Radzę nikomu do mnie nie pisać, bo chyba nikt nie ma ochoty mieć do czynienia w negatywnym kontekście...