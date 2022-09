TYLKO U NAS! Dlaczego Antoni Królikowski dopiero teraz przyznał się do choroby? "Podwójne życie bywa ekscytujące".

Antoni Królikowski postanowił wycofać się z show-biznesu po narodzinach ukochanego synka Vincenta, kontrowersjach w związku z rozstaniem z Joanną Opozda, domniemanym romansie a także skandalicznym pomyśle na walkę sobowtórów "Putina" i "Zełenskiego". Aktor jednocześnie przyznał, że od lat choruje na stwardnienie rozsiane, co jeszcze do niedawna było jego tajemnicą. W mediach pojawiło się setki artykułów na temat życia i postepowania aktora. Antoni Królikowski do tej pory milczał, jednak w rozmowie z "Party" postanowił zabrać głos na temat piętrzących się plotek. Antoni Królikowski o stwardnieniu rozsianym Antoni Królikowski przyznał, że od sześciu lat choruje na stwardnienie rozsiane. I ogłosił, że znika z show-biznesu. Diagnozę poznał już w 2016 roku, krótko po pierwszych objawach, które miał, gdy występował w programie rozrywkowym. Nagle poczułem, że gdzieś z trzewi wychodzi coś do gardła, aż do samego mózgu. Paraliż na całej lewej stronie twarzy - wspominał Antoni Królikowski w show „Przez Atlantyk”. Antoni Królikowski , który co miesiąc stawia się w szpitalu na leczenie, bał się, że choroba zaatakuje go w trakcie rejsu. Pojechałem tam, żeby się dowiedzieć, kim jestem. Dziś wiem, że jestem ojcem Vincenta, jestem też osobą przewlekle chorą. No i co z tego. To żaden wstyd - wyznał. Zobacz także: Leki Antoniego Królikowskiego mają ogromny wpływ na jego zachowanie: "Ludzie nie mają pojęcia" Antoni Królikowski przerywa milczenie w sprawie plotek Stres związany z rozstaniem z żoną Joanną Opozdą sprawił, że aktor nie czuje się najlepiej. Jest tyle fejków na mój temat, że już tego nie ogarniam. A muszę to zrobić,...