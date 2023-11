Reklama

Co za nowina! Patrick J. Adams, serialowy partner Meghan Markle z "Suits" (Mike Ross) zostanie ojcem! Tę informację potwierdził sam Patrick razem ze swoją ukochaną Troian Bellisario (znana m.in. z "Pretty Little Liars". O wspaniałej nowinie rozpisują się już zagraniczne media m.in. brytyjskie "Elle".

Kto zostanie matką chrzestną? Meghan Markle?

Co ciekawe, media nie wykluczają że matką chrzestną może zostać Meghan Markle. Przypomnijmy, Patrick i Meghan spotkali się na planie serialu "Suits" i spędzili razem tam kilka lat. Grali parę zakochanych w sobie prawników. Nam, wydaje się to mało prawdopodobne - ale kto wie jaką decyzję podejmą ostatecznie Troian i Patrick. Gdyby Meghan naprawdę została matką chrzestną ich dziecko - to byłoby piękne!

Historia miłości Troian Bellisario i Patricka J. Adamsa

Przypomnijmy, Troian Bellisario i Patrick J. Adams zaręczyli się w lutym 2014 roku. Pobrali się w grudniu 2016 roku w Santa Barbara. Ostatni raz para była widziana razem podczas ślubu Meghan Markle z księciem Harrym, który odbył się w maju tego roku. Już od jakiegoś czasu oboje wspominali, że myślą poważniej o powiększeniu rodziny.

East News

Meghan Markle i Patrick grali w "Suits" parę prawników zakochanych w sobie po uszy.

Materiały prasowe

Plotkuje się, że Meghan Markle zostanie matką chrzestną ich dziecka.