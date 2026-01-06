6 stycznia 2026 roku warszawski Orszak Trzech Króli zgromadził tłumy mieszkańców stolicy i turystów, a jego wyjątkowość podkreśliła obecność pary prezydenckiej. Karol Nawrocki i jego małżonka Marta Nawrocka nie tylko uczestniczyli w wydarzeniu, ale również przekazali poruszający apel do zgromadzonych. Na wysokości Pałacu Prezydenckiego para prezydencka dołączyła do przemarszu. Obecność głowy państwa i Pierwszej Damy miała symboliczny wymiar, podkreślający wagę jedności, tradycji i wspólnoty.

Pierwsza dama w eleganckiej stylizacji u boku Karola Nawrockiego

Pod koniec grudnia 2025 roku para prezydencka pojawiła się na góralskim koncercie kolęd. Wówczas Marta Nawrocka skradła całą uwagę prezentując się eleganckim komplecie w kolorze bordo. Teraz Marta i Karol Nawroccy znów zadali szyku podczas publicznego wyjścia. Prezydent wraz z małżonką wzięli dziś udział w Orszaku Trzech Króli w Warszawie. Karol Nawrocki wybrał czarny total look, ale to jego żona skradła show.

Marta Nawrocka znów zachwyciła wybierając klasyczną i elegancką stylizację. Pierwsza dama chroniła się przed chłodem w granatowym, długim płaszczu z wiązaniem w talii. Jej look uzupełniły czarne kozaki na obcasie, rękawiczki i toczek na głowie. Było bardzo stylowo!

Przesłanie pełne nadziei. Co powiedziała para prezydencka?

Karol i Marta Nawroccy skierowali do uczestników przemarszu apel. Para prezydencka nawiązała do symboliki Trzech Króli, którzy - mimo przeciwności - dążyli do celu, niosąc przesłanie pokoju i pojednania.

(...) Niech obraz trzech władców, którzy nie bacząc na przeciwności, szli do celu – po pokój i pojednanie – będzie dla nas wszystkich inspiracją do budowania relacji opartych na wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i szacunku podkreśliła para prezydenka w swoim przesłaniu.

Zobaczcie na zdjęcia z uroczystości! Podoba się Wam zimowa stylizacja Marty Nawrockiej?

Para prezydencka wzięła udział w Orszaku Trzech Króli Fot. Wojciech Olkusnik/East News

