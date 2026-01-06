Para prezydencka wzięła udział w Orszaku Trzech Króli. Marta Nawrocka zachwyciła stylizacją
Orszak Trzech Króli 2026 przeszedł ulicami Warszawy z udziałem Karola i Marty Nawrockich. Para prezydencka nie tylko dołączyła do tłumu, ale również przekazała ważne przesłanie. Tylko spójrzcie na zdjęcia. Marta Nawrocka znów skradła show. Piewsza dama jak zwykle postawiła na elegancką stylizację.
6 stycznia 2026 roku warszawski Orszak Trzech Króli zgromadził tłumy mieszkańców stolicy i turystów, a jego wyjątkowość podkreśliła obecność pary prezydenckiej. Karol Nawrocki i jego małżonka Marta Nawrocka nie tylko uczestniczyli w wydarzeniu, ale również przekazali poruszający apel do zgromadzonych. Na wysokości Pałacu Prezydenckiego para prezydencka dołączyła do przemarszu. Obecność głowy państwa i Pierwszej Damy miała symboliczny wymiar, podkreślający wagę jedności, tradycji i wspólnoty.
Pierwsza dama w eleganckiej stylizacji u boku Karola Nawrockiego
Pod koniec grudnia 2025 roku para prezydencka pojawiła się na góralskim koncercie kolęd. Wówczas Marta Nawrocka skradła całą uwagę prezentując się eleganckim komplecie w kolorze bordo. Teraz Marta i Karol Nawroccy znów zadali szyku podczas publicznego wyjścia. Prezydent wraz z małżonką wzięli dziś udział w Orszaku Trzech Króli w Warszawie. Karol Nawrocki wybrał czarny total look, ale to jego żona skradła show.
Marta Nawrocka znów zachwyciła wybierając klasyczną i elegancką stylizację. Pierwsza dama chroniła się przed chłodem w granatowym, długim płaszczu z wiązaniem w talii. Jej look uzupełniły czarne kozaki na obcasie, rękawiczki i toczek na głowie. Było bardzo stylowo!
Przesłanie pełne nadziei. Co powiedziała para prezydencka?
Karol i Marta Nawroccy skierowali do uczestników przemarszu apel. Para prezydencka nawiązała do symboliki Trzech Króli, którzy - mimo przeciwności - dążyli do celu, niosąc przesłanie pokoju i pojednania.
(...) Niech obraz trzech władców, którzy nie bacząc na przeciwności, szli do celu – po pokój i pojednanie – będzie dla nas wszystkich inspiracją do budowania relacji opartych na wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i szacunku
Zobaczcie na zdjęcia z uroczystości! Podoba się Wam zimowa stylizacja Marty Nawrockiej?
