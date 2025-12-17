Marta Nawrocka od sierpnia 2025 roku pełni w naszym kraju rolę Pierwszej Damy. W tym czasie zdobyła ogromną sympatię rodaków, którzy cenią ją za naturalność, zaangażowanie i dobre serce. Żona Karola Nawrockiego po raz kolejny udowodniła, że los chorych i niepełnosprawnych dzieci nie jest jej obojętny. Zwróciła się do Polaków z prośbą o pomoc.

Marta Nawrocka zdobyła serca rodaków

W sierpniu 2025 roku, po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, Marta Nawrocka została Pierwszą Damą Polski. Od pierwszych dni w nowej roli wzbudza ogromne zainteresowanie Polaków - nie tylko za sprawą eleganckich i nowoczesnych stylizacji, w których pojawia się podczas oficjalnych wydarzeń. Uwagę opinii publicznej przyciąga również jej naturalność, otwartość oraz gotowość do zabierania głosu w sprawach istotnych społecznie.

Marta Nawrocka aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne i chętnie bierze w nich bezpośredni udział. Szczególnie bliskie są jej działania na rzecz najmłodszych obywateli - Pierwsza Dama zapowiada między innymi powołanie fundacji, która ma wspierać dzieci z niepełnosprawnościami oraz szczególnie uzdolnioną młodzież. Jak podkreśla, inwestowanie w rozwój dzieci i młodych ludzi jest kluczowe dla przyszłości kraju.

Marta Nawrocka prosi o pomoc

Marta Nawrocka niedawno odwiedziła Klinikę Paley European Institute na warszawskim Ursynowie - największy w Europie ośrodek zajmujący się neuroortopedią oraz leczeniem skomplikowanych deformacji ortopedycznych. Jej wizyta była wyrazem wsparcia dla pacjentów zmagających się z rzadkimi schorzeniami.

Z radością przyjęłam to zaproszenie. Jesteście bardzo dzielni. Udowadniacie, że warto walczyć o każdy krok, że ważny jest każdy dzień zwróciła się do pacjentów.

Nagranie z wizyty w klinice wywołało ogromne wzruszenie wśród sympatyków Marty Nawrockiej, którzy docenili jej dobre serce. Teraz Pierwsza Dama ponownie zabrała głos w sprawie dzieci zmagających się z poważnymi chorobami. Tym razem chodzi o dziewczynkę, u której zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną. Żona Karola Nawrockiego zaapelowała do internautów o pomoc, w skrócie przedstawiając historię małej Tosi i udostępniając link do zbiórki na jej leczenie.

W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Kilka dni temu ta diagnoza wywróciła świat rodziców 7-letniej Tosi z Gdańska. Dziewczynka zaczyna walkę z ostrą białaczką limfoblastyczną. Walkę najtrudniejszą w swoim dziecięcym życiu… o życie. Ta historia szczególnie mnie poruszyła. Poznajcie Tosię. Każdy z nas może pomóc tej małej wojowniczce napisała Pierwsza Dama.

