W Kozłówce odbył się koncert kolęd Telewizji Republika "Bóg się rodzi". Wydarzenie zgromadziło wiele ważnych osobistości, w tym prezydenta RP Karola Nawrockiego i jego żonę, Martę Nawrocką. Jej obecność nie przeszła bez echa - stylizacja, którą wybrała na tę okazję, natychmiast przykuła uwagę zarówno widzów, jak i ekspertów modowych.

Stylizacja Marty Nawrockiej, która zachwyciła internautów

Marta Nawrocka zaprezentowała się w dwurzędowej marynarce z weluru w odcieniu ciemnej, butelkowej zieleni. Ten elegancki wybór tkaniny i koloru doskonale wpisał się w świąteczną atmosferę wydarzenia. Stylizacja pierwszej damy natychmiast spotkała się z pozytywnym odbiorem w mediach społecznościowych oraz wśród komentatorów mody.

Wielu internautów nie szczędziło komplementów pod postem zamieszczonym na oficjalnym profilu pierwszej damy. Komentarze w rodzaju "Pięknie się zaprezentowaliście" tylko potwierdzają, że Marta Nawrocka potrafi oczarować wyczuciem stylu.

Robert Czerwik o stylizacji Marty Nawrockiej: "wszystko jest w punkt"

Do grona zachwyconych dołączył również Robert Czerwik - projektant gwiazd i ekspert modowy. W rozmowie z serwisem gazeta.pl stwierdził jednoznacznie:

To jest stylizacja Pani Prezydentowej, przy której mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć... wszystko jest w punkt. Dwurzędowa marynarka wykonana Z weluru to absolutny strzał w dziesiątkę - ta tkanina od zawsze kojarzy mi się ze świętami, z ciepłem, uroczystością - przyznał

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów stylizacji była zawiązana pod szyją kokarda. Ten kobiecy i nonszalancki akcent dodał całości lekkości i wdzięku. Dopełnieniem zestawu były perfekcyjnie dopasowane spodnie z szerszą nogawką. Ekspert podkreślił ich krój, który nadaje nowoczesnego charakteru, oraz idealną długość, dzięki której subtelnie wystawała klasyczna szpilka z czubkiem.

Muszę też wyraźnie podkreślić, jak świetnie leżą spodnie. Są doskonale dopasowane, mają bardzo dobry krój, a szersza nogawka na dole wygląda nowocześnie i elegancko zarazem. Ich długość jest perfekcyjna, uwielbiam to, że spod spodu subtelnie wystaje klasyczna szpilka z czubkiem. To detal, który robi ogromną różnicę i pięknie domyka całość. (...) Naprawdę tym razem wszystko mi się w niej podoba i jestem nią szczerze zachwycony - dodał Czerwik

A Wam, jak się podoba najnowsza stylizacja Marty Nawrockiej?

