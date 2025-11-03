W ostatnim odcinku 17. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Tomasz Karolak zaprezentował się na parkiecie wraz ze swoją partnerką Izabelą Skierską. Aktor zatańczył również w trio z Robertem Wabichem, zwycięzcą 6. edycji show w 2016 roku. Ich występ oceniono na 31 punktów. Jednak największe emocje wywołał nie taniec, lecz niespodziewany moment, gdy Karolak przejął mikrofon, by złożyć życzenia urodzinowe swojej córce Lenie.

Córka Tomasza Karolaka tego dnia kończyła 18 lat. Aktor zaprosił ją na scenę, wręczył kwiaty, a wszyscy odśpiewali "Sto lat". W studiu panowało poruszenie i zarówno jurorzy, jak i publiczność reagowali z entuzjazmem. Tomasz Karolak zwrócił się również do Iwony Pavlović, która tego dnia też obchodziła swoje urodziny.

A co działo się potem? Zobaczcie, co uchwycili paparazzi!

Lena Karolak skończyła 18 lat. Jak wyglądała uroczystość?

Lena to najstarsza córka Tomasza Karolaka i Violetty Kołakowskiej. Ze związku z modelką aktor ma także 12-letniego syna Leona. W piątym odcinku rodzinnego wydania "Tańca z gwiazdami" Lena pojawiła się razem z ojcem, a Tomasz Karolak zdradził, że widzi w niej artystyczną duszę.

W dniu 2 listopada, w którym odbywało się nagranie programu, Lena Karolak kończyła 18 lat. Tomasz Karolak, oprócz występu w telewizji, zaplanował dla córki również prywatne przyjęcie urodzinowe. Po zakończeniu show ojciec i córka opuścili studio i wyruszyli w dalszy ciąg świętowania. Towarzyszyły im też inne znane osoby, a wśród nich m.in Piotr Musiałkowski, który w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" partnerował Lanberry.

Dla Tomasza Karolaka to był naprawdę intensywny dzień! Tylko spójrzcie na te kadry!

