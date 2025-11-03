Paparazzi przyłapali Tomasza Karolaka po "Tańcu z Gwiazdami". Te kadry mówią wszystko
Tomasz Karolak zamienił parkiet "Tańca z Gwiazdami" na nocną imprezę! Po telewizyjnym show aktor zabrał córkę Lenę na huczne 18. urodziny w ekskluzywnym lokalu w Warszawie. Tych zdjęć aktor sam by nie opublikował.
W ostatnim odcinku 17. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Tomasz Karolak zaprezentował się na parkiecie wraz ze swoją partnerką Izabelą Skierską. Aktor zatańczył również w trio z Robertem Wabichem, zwycięzcą 6. edycji show w 2016 roku. Ich występ oceniono na 31 punktów. Jednak największe emocje wywołał nie taniec, lecz niespodziewany moment, gdy Karolak przejął mikrofon, by złożyć życzenia urodzinowe swojej córce Lenie.
Córka Tomasza Karolaka tego dnia kończyła 18 lat. Aktor zaprosił ją na scenę, wręczył kwiaty, a wszyscy odśpiewali "Sto lat". W studiu panowało poruszenie i zarówno jurorzy, jak i publiczność reagowali z entuzjazmem. Tomasz Karolak zwrócił się również do Iwony Pavlović, która tego dnia też obchodziła swoje urodziny.
A co działo się potem? Zobaczcie, co uchwycili paparazzi!
Lena Karolak skończyła 18 lat. Jak wyglądała uroczystość?
Lena to najstarsza córka Tomasza Karolaka i Violetty Kołakowskiej. Ze związku z modelką aktor ma także 12-letniego syna Leona. W piątym odcinku rodzinnego wydania "Tańca z gwiazdami" Lena pojawiła się razem z ojcem, a Tomasz Karolak zdradził, że widzi w niej artystyczną duszę.
W dniu 2 listopada, w którym odbywało się nagranie programu, Lena Karolak kończyła 18 lat. Tomasz Karolak, oprócz występu w telewizji, zaplanował dla córki również prywatne przyjęcie urodzinowe. Po zakończeniu show ojciec i córka opuścili studio i wyruszyli w dalszy ciąg świętowania. Towarzyszyły im też inne znane osoby, a wśród nich m.in Piotr Musiałkowski, który w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" partnerował Lanberry.
Dla Tomasza Karolaka to był naprawdę intensywny dzień! Tylko spójrzcie na te kadry!
Zobacz także:
- Wiadomo, co z występem Tomasza Karolaka w "Tańcu z gwiazdami". Zapadła decyzja
- Tomasz Karolak odwołał występy. Niepokojące wieści tuż przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami"
1 z 6
Tomasz Karolak po ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z gwiazdami" miał duże powody do świętowania.
2 z 6
Okazuje się, że aktor nie tylko przeszedł do kolejnego etapu tanecznego show, ale też świętował też 18. urodziny swojej córki.
3 z 6
Wygląda na to, że Lena, córka Tomasza Karolaka doskonale bawiła się na 18. urodzinach w towarzystwie innych znanych osób z "Tańca z Gwiazdami" oraz swoich przyjaciół.
4 z 6
Na koniec Tomasz Karolak wsiadł do swojego luksusowego Mercedesa. To z pewnością był intensywny dzień i noc. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!
5 z 6
6 z 6