Tomasz Karolak z odcinka na odcinek cieszy się coraz większą sympatią widzów "Tańca z Gwiazdami". Fani aktora mają jednak duże powody do niepokoju. Uczestnik show był bowiem zmuszony odwołać zaplanowane występy sceniczne. Okazuje się, że artysta ma problemy ze zdrowiem.

Tomasz Karolak podbił serca widzów "Tańca z Gwiazdami"

Trwa jubileuszowa edycja flagowego formatu Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Jeden z najchętniej oglądanych duetów tworzą Tomasz Karolak i Izabela Skierska, którzy przyciągają uwagę publiczności pomysłową choreografią i świetnym poczuciem humoru. Choć umiejętności taneczne aktora wciąż wymagają dopracowania, nadrabia on charyzmą i pozytywną energią, która udziela się publiczności.

Choć widzowie z sympatią śledzą jego występy i regularnie nagradzają go głosami, jurorzy wciąż pozostają wobec niego wymagający. Nie brakuje krytycznych komentarzy, ale wszyscy zgodnie przyznają, że z każdym kolejnym odcinkiem aktor nabiera pewności siebie i coraz lepiej radzi sobie na parkiecie. Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" powoli zbliża się do wielkiego finału, a Tomasz Karolak bez trudu utrzymuje się w grze. Coraz częściej słychać głosy, że może znaleźć się w ścisłym finale programu.

Niepokojące wieści w sprawie Tomasza Karolaka

Fani Tomasza Karolaka mogą poczuć się zaniepokojeni, bowiem media obiegły ostatnio alarmujące wieści na temat jego stanu zdrowia. Aktor miał w środę zaprezentować swój stand-up w Centrum Kultury w Żyrardowie, jednak wydarzenie zostało przełożone. W opublikowanym na Facebooku komunikacie poinformowano, że powodem zmiany terminu jest choroba artysty.

W imieniu organizatora przekazujemy, iż planowany na 29 października (środa) stand-up Tomasza Karolaka 50 i co? zostanie przełożony na inny termin z powodu choroby artysty. O nowym terminie wydarzenia poinformujemy wkrótce. Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować do organizatora Art JM czytamy.

Fani programu "Taniec z gwiazdami" nie kryją obaw i zastanawiają się, jak choroba wpłynie na dalszy udział aktora w show. Na razie nie pojawiły się jednak żadne oficjalne komunikaty sugerujące, że jego obecność w programie mogłaby być zagrożona.

