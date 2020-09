Dramat Beaty Tadli. Opiekuje się synem zarażonym koronawirusem: "Jesteśmy zupełnie odizolowani"

Beata Tadla w rozmowie z mediami opowiedziała, jak opiekuje się swoim synem, który jest zakażony koronawirusem. Jak dziś, podczas obowiązkowej kwarantanny, wygląda ich codzienność? Czy Jan Kietliński mieszka teraz ze swoją mamą? Szczere wyznanie dziennikarki! Sprawdźcie, co zdradziła.

Zaledwie kilka dni temu Jan Kietliński za pośrednictwem Instagrama poinformował, że zaraził się koronawirusem. Syn Beaty Tadli zdradził wówczas, jakie miał objawy i gdzie najprawdodpobniej doszło do zakażenia groźnym wirusem.

Obudziłem się chory. Miałem kaszel, gorączkę i suche gardło. Były to objawy zwykłego przeziębienia, jednak co było niepokojące to fakt, że absolutnie nic nie zanosiło się na chorobę- zdradził syn Beaty Tadli.