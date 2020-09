Beata Tadla pokazała wynik testu na Covid-19! "Tak czy siak kwarantanna obowiązuje"

Media informowały ostatnio, że Jan Kietliński, syn Beaty Tadli ma koronawirusa. Jak sam przyznał, najprawdopodobniej zaraził się Covid-19 podczas jednej z imprez w Warszawie. Teraz wynik testu na koronawirusa pokazała sama dziennikarka i zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami".

Jak się czuje gwiazda i jej syn?

Objawy u syna Tadli pojawiły się pięć dni temu:

Obudziłem się chory. Miałem kaszel, gorączkę i suche gardło. Były to objawy zwykłego przeziębienia, jednak co było niepokojące to fakt, że absolutnie nic nie zanosiło się na chorobę - pisał chłopak na Instagramie.