Pamiętacie Izabelę Janachowską sprzed lat? Niektóre zdjęcia mogą szokować!

Małgorzata Rozenek chciałaby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami "! Jedna z największych gwiazd TVN ma już za zobą udział w hitowym "Azja Express", a wkrótce zobaczymy ją w kolejnym najdroższym show w historii stacji - "Iron Majdan". Okazuje się jednak, że Małgorzata Rozenek już od dawna marzy o udziale w jeszcze jednym programie... w "Tańcu z Gwiazdami". Ale nawet gdyby pojawiło się takie zaproszenie od producentów tanecznego show, to Radosław Majdan nie pozwoliłby jej w nim wystąpić. Dlaczego? Małgorzata Rozenek nigdy nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Małgorzata Rozenek w rozmowie z "Faktem" przyznaje, że nie wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami" nie tylko ze względu na to, że od kilku lat pokazuje go konkurencyjna stacja Polsat, ale przede wszystkim ze względu na Radosława Majdana :) To już nawet nie jest to, że "Taniec z Gwiazdami" jest w innej stacji, co oczywiście absolutnie blukuje taką możliwość, ale też nie sądzę, że Radosław by się zgodził. Powiedział, że musiałby być nowy format "Taniec z gwiazdami dla par" to wtedy byłoby ok - Małgorzata Rozenek przyznała w rozmowie z "Faktem". Byłbym na każdym treningu, to jest druga okoliczność. (...) temat na razie nie istnieje. Jeżeli byłoby rzeczywiście coś na rzeczy to myślę, że zupełnie przypadkowo przechodząc na każdym treningu bym był obecny - żartował Radosław Majdan. Chcielibyście zobaczyć Małgorzatę Rozenek w programie "Taniec z Gwiazdami"? Pamiętacie, że Radosław Majdan w 2009 roku zatańczył w tanecznym show? Sportowiec tańczył wówczas w parze z Izabelą Janachowską. Zobacz także: Ta metamorfoza Was zaskoczy! Zobaczcie, jak zmieniała się Małgorzata Rozenek-Majdan Małgorzata Rozenek chciałaby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Radosław Majdan wziął udział w show w 2009 roku.