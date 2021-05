Izabela Janachowska na zakupach z prywatnym szoferem. Nowe zdjęcia paparazzi gwiazdy

Izabela Janachowska pochwaliła się kolejnym wózkiem syna! Chociaż mały Christopher Alexander ma zaledwie kilka miesięcy, to kolekcja jego wózków jest już naprawdę imponująca. Dziecko gwiazdy TVN "wozi" się m.in. stylową, królewską bryką za blisko 20 tysięcy złotych i szarą spacerówką za ponad 2 tysiące złotych. Teraz okazuje się, że Izabela Janachowska, która jest ambasadorką marki Silver Cross otrzymała dla swojego syna kolejny wózek! Jego cena pozytywnie zaskakuje! Piąty wózek syna Izabeli Janachowskiej Izabela Janachowska została mamą zaledwie kilka miesiący temu. Syn prowadzącej takie hity jak: "Śluby marzeń", "W czym do ślubu" czy "Nie opuszczę cię aż do ślubu" urodził się dokładnie 10 maja br. Od tamtej chwili szczęśliwa mama chętnie publikuje w sieci zdjęcia dziecka i nie ukrywa jego wizerunku. Ostatnio Izabela Janachowska zdradziła swoim fanom, że razem z synem i mężem wybrała się na pierwsze wspólne wakacje. Z tej okazji gwiazda TVN wybrała nowy wózek dla dziecka. Do tej pory Christopher Alexander miał do swojej dyspozycji cztery stylowe bryki, teraz okazuje się, że jego kolekcja powiększyła się o kolejny pojazd. Tym razem synek Izabeli Janachowskiej jeździ jasną spacerówką, która idealnie sprawdza się podczas podróży. Gwiazda TVN podczas relacji na InstaStories pokazała, jak składa się "pojazd" jej dziecka. Okazuje się, że wózek Silver Cross model Jet można kupić już za 1399 złotych! Zobaczcie, jak wygląda kolejny wózek syna Izabeli Janachowskiej! Zobacz także: Czy para młoda ma prawo zabronić przyprowadzania dzieci na wesele? Zobacz, co mówi Izabela Janachowska Izabela Janachowska pokazała piąty wózek syna. ...