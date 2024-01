Ala Tracz zyskała sporą popularność i sympatię fanów dzięki udziałowi w Eurowizji Junior 2020. Wówczas 10-letnia artystka zaśpiewała utwór "I'll Be Standing", a jej występ zagwarantował Polsce 9. miejsce. Od tamtej pory Ala Tracz często gościła w mediach, jednak w ostatnim czasie nieco zniknęła z przestrzeni publicznej. Nic więc dziwnego, że jej najnowsze nagranie na TikToku zrobiło taką furorę! Fani są pod wrażeniem i przyznają wprost, że wręcz nie poznają młodej artystki. Zobaczcie, jak dziś wygląda Ala Tracz!

Ala Tracz pochwaliła się nowym nagraniem. Jak dziś wygląda reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020?

Eurowizja Junior cieszy się sporym zainteresowaniem wśród polskich fanów. Popularność konkursu wśród polskiej widowni wzrosła przede wszystkim po dwóch zwycięstwach dla naszego kraju, które wywalczyły Roksana Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019). W kolejnych latach również fantastycznie spisywaliśmy się w tym konkursie, a dobrym rezultatem może pochwalić się również Ala Tracz, która w 2020 roku zajęła 9. miejsce. Wszyscy pamiętamy Alę jako uroczą 10-latkę, która pięknie śpiewała utwór "I'll Be Standing".

fot. Piętka Mieszko/AKPA

A co słychać u Ali Tracz dziś? W tym roku minie 4 lata od jej występu na Eurowizji Junior, a sama Ala w marcu skończy 14 lat. Młoda piosenkarka niedawno założyła konto na TikToku i ostatnio postanowiła pochwalić się swoim aktualnym lookiem. Jak się okazało, Ala Tracz zmieniła się nie do poznania i wyrosła na piękną nastolatkę! Młoda gwiazda zapuściła włosy, a także zaczęła już przygodę z makijażem. Zobaczcie sami, jak dziś wygląda!

Tik Tok/Ala Tracz

Fani w komentarzach pod nowym nagraniem Ali nie ukrywają, że zaskoczyły ich dwie rzeczy - pierwsza, to zupełnie odmieniony wizerunek Ali Tracz, a druga to to, że od jej występu na Eurowizji niedługo minie już 4 lata!

PAMIETAAM, jak ten czas szybko leci…

Boże, jak ona się zmieniła, help

Te dzieci tak szybko rosną

Czekaj, jak to tak dużo minęło? - piszą zaskoczeni fani

Tik Tok/Ala Tracz

A Wy, poznajecie Alę Tracz na nowych zdjęciach? Zobaczcie też TikToka młodej gwiazdy, który wywołał takie poruszenie w sieci! Kliknijcie TUTAJ.