Rodzina królewska nie spodziewała się, że zniknięcie księżnej Kate wywołała aż takie poruszenie w mediach. W połowie stycznia dowiedzieliśmy się, że żona następcy tronu trafiła do szpitala, gdzie przeszła zabieg. Biuro prasowo przekazało, że operacja była wcześniej zaplanowana i nie ma powodów do niepokoju. Zapowiedziano, że Kate Middleton wróci do swoich obowiązków po Wielkanocy. W tym roku księżna Walii jeszcze nie wzięła udziału w publicznym wystąpieniu. Książe William na wszelkich uroczystościach pojawiał się sam lub także nie przyjeżdżał. Najwyraźniej oświadczenie pałacu nie przekonało mnóstwa internautów, którzy spekulują o przyczynie tak długiej nieobecności Kate.

Od stycznia fani brytyjskiej rodziny królewskiej sprawdzają, co naprawdę dzieje się z księżną Kate. Po raz ostatni żona księcia Williama wystąpiła publicznie 23 grudnia z okazji bożonarodzeniowych uroczystości. Dzisiaj w sieci szaleje mnóstwo teorii spiskowych dotyczących jej zniknięcia. Jedne mówią o ciąży, drugie o śpiączce, a jeszcze inne o operacji plastycznej.

Niektórzy internauci twierdzą, że domniemany romans księcia Williama i bliskiej koleżanki Kate Middleton, o którym plotkowano pięć lat temu, znów ożył. Według internetowych detektywów tym razem sprawa jest na tyle poważna, że nad małżeństwem następcy tronu wisi widmo rozwodu. Załamana całą sytuacją Kate miała odciąć się od mediów i zniknąć – podobne jak najsmutniejsza księżna świata Charlene.

księżna Kate Rex Features/East News

Brytyjskie tabloidy kochają takie plotki i szybko podgrzały atmosferę wokół księżnej Walii. Zwłaszcza że domniemaną kochanką jej męża ma być Rose Hanbury, była modelka, która przyjaźniła się z Kate. Ponoć dzisiaj obie panie nie są już blisko. Według „Us Weekly” Hanbury zareagowała na ostatnie doniesienia dotyczące jej rzekomego romansu z księciem Williamem.

Plotki są całkowicie fałszywe – mieli przekazać prawnicy Rose Hanbury na łamach „Business Insider”.

Ostatnio sugerowano także, że książę William był widziany razem z Rose Hanbury w samochodzie niedaleko królewskiej posiadłości. Pałac Buckingham jak na razie nie odniósł się do tych spekulacji.

księżna Kate Rex Features/East News

Księżna Kate została zdradzona zaraz po urodzeniu syna?

Po raz pierwszy o kryzysie w małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama mówiło się w 2019 roku. Problemy miały pojawić się zaledwie kilka miesięcy po narodzinach księcia Louisa. Dziennikarze donosili, że relacje między małżonkami stały się oschłe. Nagranie, na którym Kate odtrąca rękę męża podczas przygotowywania potraw na imprezę charytatywną, wywołało spore zamieszanie. Prawdziwa burza wybuchła po wpisie brytyjskiego redaktora Gilesa Corena.

książę William Rex Features/East News

Tak, to jest romans. Nie czytałem artykułów, ale wiem o tym romansie – napisał na X.

Po jakimś czasie wpis dziennikarza zniknął. Zdaniem internautów Coren został do tego zmuszony przez Pałac Buckingham. Jednak było za późno na powstrzymanie plotek. Tabloidy okrzyknęły Rose Hanbury „drugą Kamilą”. Ostatecznie sprawa nigdy nie została skierowana do sądu, natomiast dawna przyjaciółka księżnej Kate nagle zniknęła z jej kręgu towarzyskiego, co fanom teorii spiskowych wydawało się bardzo podejrzane.

Rose Hanbury Rex Features/East News

Podobno Pałac Buckingham szykuje oświadczenie dla BBC, które ma raz na zawsze uciąć spekulacje na temat zniknięcia Kate Middleton. Wierzycie w plotki?

