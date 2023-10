Już w sobotę poznamy trzeci najpiękniejszy dziecięcy głos w Polsce. W wielkim finale "The Voice Kids" zmierzy się dziewiątka niesamowicie utalentowanych dzieci. Nie zabraknie także gości specjalnych. Na scenie "The Voice Kids" wystąpią: Viki Gabor, Alicja Szemplińska, 4Dreamers, Isac Elliot oraz New Hope Club. Zapowiadają się niesamowite emocje!

Jak będzie przebiegał finał "The Voice Kids"? W pierwszym etapie zaprezentuje się każdy uczestnik. Następnie Cleo, Dawid oraz Tomson i Baron wybiorą po jednej osobie z każdej drużyny. Wybrana trójka zmierzy się w ostatecznym wokalnym starciu. Będzie to duet z trenerem oraz własny singiel. O tym, kto zwycięży w programie zadecyduje głosowanie widzów. Najlepszy uczestnik otrzyma tytuł "Najlepszego Głosu w Polsce" trzeciej edycji "The Voice Kids" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Ogłoszenie wyników głosowania będzie transmitowane na żywo ze studia.

Macie już swojego faworyta?

The Voice Kids 3 - drużyna Cleo - kto jest w finale?

Natalia Kawalec ma 15 lat. Urodziła się i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Natalia bardzo dobrze znana jest Polonii w Chicago z występów na różnego rodzaju uroczystościach. Nastolatka sama komponuje i pisze teksty swoich piosenek. Akompaniuje sobie też często na fortepianie.

Szymon Lubicki to jedenastoletni wulkan energii. Wokalny talent odziedziczył po mamie. Chłopiec doskonale radzi sobie także w kuchni, lubi piec i gotować.

Wiktoria Zwolińska to czternastoletnia romantyczka z Krakowa. Scena to według Wiktorii miejsce do przekazywania emocji. Coraz częściej tworzy własne teksty. Wiktoria posiada niezwykłą umiejętność słuchania ludzi. Wiktoria chciałaby zostać psychologiem.

The Voice Kids 3 - drużyna Tomsona i Barona - kto jest w finale?

Hania Sztachańska ma 13 lat i mieszka w Rokietnicy. Jest uczennicą szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Pierwszą miłością Hani jest śpiew. Uwielbia też sport i adrenalinę.

Ewelina Kozub ma 13 lat i mieszka z rodziną w Lubomiu. Śpiew to jej wielka miłość, ale to nie jedyna jej pasja. Ewelina marzy o własnym programie telewizyjnym, w którym prezentowałaby i testowała różne gadżety.

Ola Gwazdacz to jedenastolatka z Dzierzgonia. Na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Energetyczna i zawsze uśmiechnięta. Ma liczne rodzeństwo, z którym świetnie dogaduje się mimo dużej różnicy wieku. Mimo młodego wieku ma bardzo dojrzały głos. Jurorzy nazywają ją "małą Shakirą".

The Voice Kids 3 - Drużyna Dawida Kwiatkowskiego - kto jest w finale?

Anastazja Maciąg to czternastoletnia Olsztynianka. Śpiewa odkąd była dzieckiem. Pierwszych piosenek uczył ją tata. Chociaż dziś już taty nie ma, pasja do muzyki w Anastazji pozostała. Nastolatka miała okazję wyruszyć w trasę koncertową razem z trenerem, Dawidem Kwiatkowskim.

Ala Tracz to pełna energii dziewięciolatka ze Stojeszyna Pierwszego. Jest najmłodszą finalistką tej edycji.

Marcin Maciejczak to trzynastolatek z Bartochowa koło Sieradza. Nie tylko śpiewa, ale także nagrywa i montuje swoje teledyski. Marcin nie wyobraża sobie życia bez muzyki i w przyszłości chciałby występować na największych scenach. Zdecydowanie ma ku temu predyspozycje. Niedawno próbował swoich sił również na scenie "Mam Talent".

