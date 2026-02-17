W minioną sobotę, w walentynki, widzowie Telewizyjnej Dwójki zobaczyli ostatni odcinek najnowszej edycji "The Voice Senior". Teraz, kiedy emocje po finale powoli zaczynają opadać, media poinformowały, ile osób oglądało siódmy sezon muzycznego talent show. "The Voice Senior" było hitem ramówki? Wyniki oglądalności mówią wszystko!

Finał "The Voice Senior". Violetta Kapcewicz zachwyciła swoim głosem

Kilka dni temu zakończyła się siódma edycja muzycznego talent show dla seniorów. W wielkim finale o zwycięstwo walczyli: Grażyna Osmala i Albert Czarkowski z drużyny Alicji Majewskiej, Artur Słowik i Robert Ziętara z teamu Majki Jeżowskiej, Ryszard Orecki i Małgorzata Skrzypczak z ekipy Roberta Janowskiego oraz Krzysztof Koziarski i Violetta Kapcewicz od Andrzeja Piasecznego. Wszyscy zachwycali swoimi występami, ale to Violetta Kapcewicz wywoływała chyba największe emocje wśród fanów programu. Kapcewicz zachwycała swoim głosem, ale wielu internautów zarzucało jej, że ma zbyt duże doświadczenie na scenie, aby konkurować z innymi uczestnikami.

Ostatecznie widzowie zdecydowali, że to właśnie podopieczna Andrzeja Piasecznego zasłużyła na zwycięstwo. Violetta Kapcewicz wygrała "The Voice Senior" i odniosła się do krytyki.

Oglądalność 7. edycji "The Voice Senior"

Zaledwie kilka dni po wielkim finale "The Voice Senior" portal Wirtualne Media przekazał, ile osób oglądało siódmą edycję programu. Czy muzyczne show przyciągnęło widzów przed telewizory? Zdecydowanie tak! Show było emitowane od 3 stycznia do 14 lutego i jak się okazuje:

Średnia oglądalność premierowych odcinków w tym czasie wyniosła 1,49 mln widzów Wirtualnemedia.pl podają dane Nielsen Audience Measurement.

Najwięcej widzów przyciągnął odcinek wyemitowany 24 stycznia o godzinie 21:00 - "The Voice Senior" oglądało wówczas średnio 1,75 mln osób!

Wy również oglądaliście "The Voice Senior"?

Zobacz także: