Gruchnęły wieści ws. "Sanatorium miłości". Euforia wśród fanów
To są wieści, na które fani "Sanatorium miłości" czekali już od dawna. Produkcja przekazała szczegóły dotyczące ósmej edycji uwielbianego show, w którym seniorzy postanowili dać szansę miłości: "Już nie mogę się doczekać".
TVP własnie oficjalnie przekazało wieści ws. ósmej edycji "Sanatorium miłości". Wiadomo już od kiedy będzie można obejrzeć najnowsze odcinki. Fani serii już zacierają ręce.
"Sanatorium miłości 8" już niebawem w TVP
"Sanatorium miłości" już kilka lat temu podbiło serca Polaków. Po raz kolejny seniorzy postanowią dać szansę miłości a ich przygody będzie można oglądać na antenie TVP1. Produkcja właśnie przekazała wspaniałe wieści o emisji najnowszego sezonu:
Nowi uczestnicy i nowe miłości w nowym sezonie ukochanego programu Polaków ''Sanatorium miłość''!Zapraszamy od 8 marca w niedziele o 21:25 do TVP1 i TVP VOD.
Marta Manowska o 8. edycji "Sanatorium miłości"
O szczegółach nowej edycji Marta Manowska, niezastąpiona prowadząca "Sanatorium miłości" opowiadała już jesienią 2025 roku:
No i zaczęliśmy te zabawę. Poznałam bohaterów. Czekamy na więcej
Uczestników czekają zmiany. Tym razem zmienia się lokalizacja, w której kręcony będzie program. Do tej pory show realizowano m. in. w Krynicy-Zdrój, Ustroniu czy na Mazurach. Teraz wiadomo, że seniorzy spotkają się w sanatorium w Konstancinie pod Warszawą, a akcja ma się toczyć aż we dwóch lokalizacjach.
Fani "Sanatorium miłości" już nie mogą doczekać się nowych odcinków:
O Boże, tyle na to czekałam
Pięknie, już nie mogę się doczekać. Długo wyczekiwany przeze mnie program, zaraz po RSŻ i The Voice Senior
Najlepsza wiadomość.
Nowy program "Życie po sanatorium miłości"
Równolegle ruszy również program "Życie po sanatorium miłości". Emisja premierowego odcinka również zaplanowana jest na 8 marca. Odcinki show będą emitowane w każdą niedzielę o 22.25, po odcinku regularnego "Sanatorium miłości". Wśród uczestników, którzy wystąpią w nowym formacie będą m.in. Wisława Kwiatek, Iwona i Gerard Makoszowie czy Andrzej Sikorski. Widzowie będą mogli towarzyszyć swoim ulubieńcom w kolejnych przygodach, które spotykały ich już po udziale w programie, którego gospodynią jest Marta Manowska. A co słychać uczestników? Ula i Stanley z "Sanatorium miłości" pod koniec roku pochwalili się zaręczynami.
