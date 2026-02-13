TVP własnie oficjalnie przekazało wieści ws. ósmej edycji "Sanatorium miłości". Wiadomo już od kiedy będzie można obejrzeć najnowsze odcinki. Fani serii już zacierają ręce.

"Sanatorium miłości 8" już niebawem w TVP

"Sanatorium miłości" już kilka lat temu podbiło serca Polaków. Po raz kolejny seniorzy postanowią dać szansę miłości a ich przygody będzie można oglądać na antenie TVP1. Produkcja właśnie przekazała wspaniałe wieści o emisji najnowszego sezonu:

Nowi uczestnicy i nowe miłości w nowym sezonie ukochanego programu Polaków ''Sanatorium miłość''!Zapraszamy od 8 marca w niedziele o 21:25 do TVP1 i TVP VOD.

Marta Manowska o 8. edycji "Sanatorium miłości"

O szczegółach nowej edycji Marta Manowska, niezastąpiona prowadząca "Sanatorium miłości" opowiadała już jesienią 2025 roku:

No i zaczęliśmy te zabawę. Poznałam bohaterów. Czekamy na więcej

Uczestników czekają zmiany. Tym razem zmienia się lokalizacja, w której kręcony będzie program. Do tej pory show realizowano m. in. w Krynicy-Zdrój, Ustroniu czy na Mazurach. Teraz wiadomo, że seniorzy spotkają się w sanatorium w Konstancinie pod Warszawą, a akcja ma się toczyć aż we dwóch lokalizacjach.

Fani "Sanatorium miłości" już nie mogą doczekać się nowych odcinków:

O Boże, tyle na to czekałam

Pięknie, już nie mogę się doczekać. Długo wyczekiwany przeze mnie program, zaraz po RSŻ i The Voice Senior

Najlepsza wiadomość.

Nowy program "Życie po sanatorium miłości"

Równolegle ruszy również program "Życie po sanatorium miłości". Emisja premierowego odcinka również zaplanowana jest na 8 marca. Odcinki show będą emitowane w każdą niedzielę o 22.25, po odcinku regularnego "Sanatorium miłości". Wśród uczestników, którzy wystąpią w nowym formacie będą m.in. Wisława Kwiatek, Iwona i Gerard Makoszowie czy Andrzej Sikorski. Widzowie będą mogli towarzyszyć swoim ulubieńcom w kolejnych przygodach, które spotykały ich już po udziale w programie, którego gospodynią jest Marta Manowska. A co słychać uczestników? Ula i Stanley z "Sanatorium miłości" pod koniec roku pochwalili się zaręczynami.

