Ostro na profilu Julii Wieniawy: „Samolubne myślenie celebrytów”, „Wszystko mają w tyłku”! Odpowiedziała.

Tak ostro na profilu Julii Wieniawy już dawno nie było! Aktorka opublikowała nowe zdjęcie z egzotycznych wakacji i rozpętała burzę. Pod jej adresem natychmiast pojawiły się zarzuty, z którymi mierzą się ostatnio wszystkie celebrytki chwalące się bajecznymi urlopami, gdy w Polsce szaleje trzecia fala koronawirusa.

Julia Wieniawa odpowiedziała i zdradziła, że sama już przechorowała Covid-19!

Julia Wieniawa razem z Nikodemem Rozbickim wyjechała na urlop do Egiptu. Gwiazda umieściła w sieci relację z podróży, a jedno ze zdjęć wywołało prawdziwą burzę w sieci. Niektóre Internautki zarzucają aktorce, że mimo dramatycznej sytuacji epidemicznej w Polsce, zdecydowała się na beztroskie wakacje.

nierozumiem tego.. dlaczego celebryci zawsze robią to co jest "na topie"? tzn. na początku pandemi wszystkim mówili, żeby siedzieli w domach, zakładali maski itp a teraz mają wszystko w tyłku (jeżdżą na wakacje, kombinują omijając kwarantannę, nie noszą masek). Jakby nigdy swojego zdania na dany temat nie mieli. (pisownia oryg.)

Julia Wieniawa zdecydowała się odpowiedzieć na te zarzuty i napisała w swojej obronie, że każdy ma prawo jechać do miejsc, które są otwarte na turystów. Dodała też, że przestrzega obowiązujących ograniczeń wszędzie, gdzie jest. Co więcej aktorka przyznała, że przeszła już Covid-19!

każdy ma prawo wyjechać. Kup sobie bilet i leć :) zrobiliśmy testy, jesteśmy „czyści”, wiec możemy sobie pojechać na wakacje. Nie widzę w tym żadnego problemu. Tam gdzie trzeba to nosimy maski. A tam gdzie nie trzeba to ściągamy, bo się udusić można w tym. Przecież to chyba zrozumiałe i ludzkie. Poza tym my już przeszliśmy covid 🙋🏻‍♀️ pozdrawiam - odpowiedziała Wieniawa.