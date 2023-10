We wczorajszym odcinku "Hotel Paradise - powrót z raju" odbyła się znana wszystkim "puszka Pandory". Zdecydowanie najbardziej przepytaną parą była Ania i Matt. Uczestnicy poruszyli temat ich relacji w programie. Ania zapierała się, że z Mattem łączył ją tylko układ, jednak uczestnicy byli innego zdania. Sandra w charakterystycznej dla siebie bezpośredniości wytknęła Anie, że wyznała Mattowi miłość przed kamerami. Doszło do spięcia pomiędzy dziewczynami! Jakie są ich relacje?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Matt wyznał, że ma dziewczynę! Ania jednak była w nim zakochana?! Prawda wyszła na jaw...

Ania i Matt nieźle musieli się tłumaczyć podczas wczorajszej puszki pandory w nowej odsłonie "Hotelu Paradise". Pomimo tego, że oboje zapierali się, że ich relacja to czysty układ, uczestnicy podawali to w wątpliwość. Na uwagę zdecydowała się również Sandra, tym samym wywołując niezłe spięcie!

- Ale wyznałaś Mattowi uczucia, przed kamerami.

- To my chyba inny program oglądaliśmy. - odpowiedziała Ania

- Nie skomentuję tego, bo ja wiem, co widziałam i jak płakałaś to sama byłam zaskoczona - powiedziała Sandra

- Nie wypowiadaj się na temat na który nie masz pojęcia - Ania

- Ciśnij mi dalej. Kompleksy wychodzą... - Sandra