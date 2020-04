"Hotel Paradise": Matt wyznał, że ma dziewczynę! Ania jednak była w nim zakochana?! Prawda wyszła na jaw... 

W dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise - powrót z raju" odbyła się puszka pandory. Uczestnicy opowiedzieli o największych spiskach, tajnych paktach i uczuciach. Odpowiedzieli również na niewygodne pytania zadane anonimowo. Czy Ania jednak zakochała się w Mateuszu? Czy serce Matta jest zajęte?

"Hotel Paradise - powrót z raju" - uczestnicy ujawniają tajemnice o spiskach

Uczestnicy opowiedzieli dziś sporo o paktach i spiskach, które zawierali podczas swojego pobytu w "Hotelu Paradise". Chris przyznał, że tytuł największego intryganta powinien należeć do Sandry i Maćka. Maciek poniekąd sam się przyznał do tego, że dużo manipulował:

Uważałem, że to jest sposób dla mnie aby dotrwać do końca tego programu

Spiskowali między innymi nad pozbyciem się Szymona z programu. Wówczas zagrożony był Chris i odejście Szymona było jedynym wyjściem, aby dać mu kolejną szansę.

Ja nie chciałem się pozbyć się Szymona, bo mi nie podpadł ale walczyłem o swoje przetrwanie w programie. Zrobiłem to nie wiem czy chamsko, jeśli chamsko to żałuje, ale to nie był mój cel, żeby się go pozbyć. - przyznał szczerze Chris

Kolejną intrygą m. in. z udziałem Maćka było pozbycie się Sandry z programu i zostawienie w nim Marty. Plan zaczął się sypać, kiedy Adam wydał się na puszce pandory, kiedy Sandra odpowiadała na pytanie czy myśli, że Marta jej zagraża.

- Oczekiwałam od Maćka podejścia do mnie i po prostu ludzkiej rozmowy a nie niepotrzebnej intrygi - Sandra

- Nie było innego sposobu aby zachować Martę w programie - Maciek

- Ja nie czuje, że odbiłam Maćka Sandrze, bo to on był bardziej nastawiony na mnie niż ja na niego - Marta

Ania jednak była zakochana w Matcie?

Viola stwierdziła, że największymi intrygantami powinni zostać Ania i Matt, ponieważ to im każdy uwierzył w szczere uczucie.

To zaczęło się od tego, że ja wymyśliłam sobie, dlaczego nie moglibyśmy sobie udawać, że jesteśmy parą, żeby wszyscy nas kochali.

Adam przyznał, że to doskonała intryga, ponieważ do końca nikt się nie zorientował, chociaż Blondino dodał, że było kilka momentów, które kazały mu być podejrzliwym.

Oni za bardzo cwaniacko chcieli do tego podejść. - skwitowała Marietta

Adam podkreślił istnienie cienkiej granicy pomiędzy spisami, a uczuciami, które się pomiędzy uczestnikami rodziły na wyspie. Chris jednak uważa, że Mateusz na pewno poczuł coś do Ani. Z kolei ona przyznała, że nic do Matta nie poczuła, a jej zachowaniem spowodowane było jedynie samotnością:

Było mi ciężko, bo byłam samotna. Matt był blisko, wiec otworzyłam się na niego. Matt okazywał mi tę czułość i gdyby to była tylko intryga to nie byłoby niektórych sytuacji, które miały miejsce. Coś się we mnie rodziło ale przychodziły takie momenty, że miałam zderzenie z rzeczywistością, że to tylko intryga i było mi przykro, że oszukuje moich nowych przyjaciół.

Uczestnicy postanowili docisnąć jednak Anię podczas dzisiejszej "puszki pandory" i zapytali ją o moment, w którym zakochała się w Matcie:

Mylicie moje emocje z samotnością. Nigdy się w nim nie zakochałam. Spójrzcie na niego czy mogłabym się w nim zakochać - próbowała zamienić pytanie w żart

Blondino jednak jej nie darował:

Ale samotność to nie też uczucie?

A jednak!

Od uczucia pożądania do miłości jeszcze długa droga. Jeżeli chodzi o zauroczenie... może było? - odpowiedziała Ania

Przyszedł czas na przepytanie Matta. Czy wykorzystał uczucia Ani?

Nie sądzę. Od początku sobie ustaliliśmy zasady, więc uważam, że nie wykorzystałem jej uczuć.

Doszło również do małego spięcia pomiędzy Sandrą a Anią, kiedy wytknęła jej moment, w którym wyznała miłość Mattowi na wizji:

- Ale wyznałaś Mattowi uczucia, przed kamerami.

- To my chyba inny program oglądaliśmy. - odpowiedziała Ania

- Nie skomentuje tego, bo ja wiem, co widziałam i jak płakałaś to sama byłam zaskoczona - powiedziała Sandra

- Nie wypowiadaj się na temat na który nie masz pojęcia - Ania

- Ciśnij mi dalej. Kompleksy wychodzą. - Sandra

Podczas dzisiejszej pandory Matt zdradził również, że jego serce jest zajęte!

Tak obecnie mam dziewczynę i tyle chciałbym powiedzieć.

Ania, przyciśnięta przez kolegów z programu, przyznała, że jednak poczuła coś do Matta! Po programie ich drogi się rozeszły. Uczestnik ma już nową miłość ale nie uważa, żeby skrzywdził Anię w "Hotelu Paradise", ponieważ jasno określili warunki swojej relacji.

