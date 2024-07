Witold Pyrkosz nie żyje. Aktor znany przede wszystkim z serialu TVP2 „M jak miłość”, a wcześniej m.in. z „Janosika”, „Alternatywy 4” i „Vabank” przed śmiercią, w grudniu 2016 roku, udzielił ostatniego wywiadu dla telewizji NOWA TV. W wywiadzie mówił o swoich miłostkach i miłościach, a przede wszystkim o tej największej - żonie Krystynie (Zobacz także: Historia miłości Witolda Pyrkosza i jego żony. 19 lat różnicy wieku nie przeszkodziła im być razem).

Witold Pyrkosz nie żyje. Miał 90 lat

Przez 17 lat Witold Pyrkosz wcielał się w Lucjana Mostowiaka, dobrego ojca, dziadka, pradziadka, który kocha nalewki, jabłka i szachy... Pokochała go za to cała Polska. Ale znamy go też z innych ról... (Więcej: "Król polskich seriali" nie żyje. Wspominamy kultowe role Witolda Pyrkosza)

Sam Pyrkosz o swojej prywatności nie mówił dużo. Zawsze podkreślał, że jedyną miłością w jego życiu była jego żona Krystyna.

Witold Pyrkosz miał 90 lat.

Jego przyjaciele, rodzina, fani nie mogą pogodzić się ze stratą.