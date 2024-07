Przyszły rok zapowiada się dla Małgorzaty Rozenek niezwykle ekscytująco. Gwiazda zgarnęła kontrakt, o którym marzyło wiele gwiazd TVN - już wiosną zobaczymy ją w zupełnie nowym formacie, który ma duże szanse stać się hitem najbliższej ramówki. Nie ustają też doniesienia o wielkim ślubie. Przypomnijmy: Znamy szczegóły nowego programu Rozenek. To będzie hit wiosny w TVN

Mijające dwanaście miesięcy Rozenek również kończy w wielkim stylu. Pojawiły się bowiem ostateczne wyniki oglądalności Perfekcyjnej Pani Domu i gwiazda może być bardziej niż zadowolona. Piąty sezon programu oglądało średnio 1,12 mln osób czyli o 80 tysięcy więcej niż rok temu. Co więcej, zapewniło to TVN pozycję lidera w paśmie emisji reality-show. Stacja poinformowała jednocześnie, że był to ostatni sezon PPD, a Małgorzata poświęci się teraz nowemu formatowi, o którym wspominaliśmy wyżej.

