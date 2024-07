Po wygranej w Top Model Osi Ugonoh nie spoczęła na laurach i pewnie prędko nie da o sobie zapomnieć tak jak inne zwyciężczynie show. Po zakończeniu programu modelka wzięła się do pracy, a niebawem będziemy mogli podziwiać efekty kolejnej sesji zdjęciowej. Osi prezentuje się bardzo seksownie, a zdjęcia z pewnością będą gorące. Zobacz: Pierwszy pokaz Osi i Sędzickiej po Top Model. Były największymi gwiazdami wybiegu

Magazyn "HIRO" zaprosił modelkę do udziału w sesji pod hasłem "Bad Girl", gdzie Osi pokazuje swój pazur. Pozuje w bardzo skąpych, obcisłych strojach i widać, że praca z fotografem sprawia jej wielką przyjemność. Modelka nie ma problemu z eksponowaniem swoich wdzięków, co przekłada się na atmosferę podczas pracy. Zresztą sam Łukasz Dziewic, który wykonywał te zdjęcia, jest pod wrażeniem talentu zwyciężczyni Top Model:

Ona robi wszystko na takiej zasadzie, że łapie flow mój i przekłada to na swój flow i wychodzą naprawdę bardzo fajne obrazki. Ona czuje to, co robi zarówno jak oglądałem ją na wybiegu, gdzie prezentuje się perfekcyjnie tak samo tutaj na zdjęciach. Ona po prostu jest do tego stworzona.