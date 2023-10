Przed nami Oscary 2021 - przyznanie najważniejszych nagród branży filmowej, które w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, będzie wyglądać zupełnie inaczej niż zwykle. Nie zmieni się jednak jedno - obecność wielkich gwiazd na czerwonym dywanie!

Reklama

Dziś przypominamy Wam kilka najgłośniejszych momentów związanych z galą Oscarów sprzed lat - od spektakularnego upadku Jennifer Lawrence po... jeszcze bardziej spektakularną relację Kingi Rusin z imprezy po Oscarach, na której miała tańczyć z samym Jayem-Z, a Beyonce zazdrościła jej kreacji. Ale to nic przy tym, co na czerwonym dywanie wyprawiał... Borys Szyc! Dla nas to przezabawne, ale zagraniczne gwiazdy mogły odnieść inne wrażenie!

Zobaczcie nasze top 5 najgłośniejszych wydarzeń na Oscarach!

Reklama

Zobacz także: Kinga Rusin odsłania kulisy zdjęcia z Adele! Czy poniesie konsekwencje? Wiemy!