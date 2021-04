Oscary 2021. Gdzie i kiedy obejrzeć transmisję po polsku? Gdzie są dostępne nominowane filmy? 

Jak będą wyglądały tegoroczne Oscary? Gdzie obejrzeć Oscary 2021 w telewizji? Gdzie będzie dostępna transmisja na żywo z Oscarów? - to część pytań, które zadają sobie teraz tysiące fanów kina. Postanowiliśmy zrobić dla Was małą ściągawkę i w jednym miejscu umieścić garść informacji o tegorocznej gali rozdania Oscarów.

93. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej z powodu pandemii musiała zostać przesunięta aż o dwa miesiące w dodatku zaproszonych gości ograniczono do bardzo kameralnego grona gwiazd. Poznajcie szczegóły. Zmienione zostały również zasady przyznawania nominacji do Oscarów. Do tej pory o prestiżową nagrodę mogły starać się filmy, które wyświetlane były w kinie minimum 7 dni, jednak z powodu pandemii i faktu, że kina zostały zamknięte, dopuszczono również produkcje, które ukazały się jedynie na platformach streamingowych.

Gdzie i kiedy odbędą się Oscary 2021?

93. gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej czyli ceremonia rozdania Oskarów odbędzie się na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles. Część uroczystości będzie odbywała się zgodnie z tradycją również w Dolby Theatre, ale stamtąd będzie transmitowana tylko część artystyczna. Gala Oscarowa w tych dwóch lokalizacjach będzie transmitowana równolegle. Gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 24 na 25 kwietnia 2021 roku o godzinie 2:00 czasu polskiego.

Gdzie oglądać Oscary 2021? Transmisja w telewizji i internecie

93. gala rozdania Oscarów będzie transmitowana na antenie telewizji ABC. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć transmisję na Canal+ Premium. Polska transmisja również rozpocznie się o godzinie 2:00. Najgorętsze wydarzenia z gali rozstania Oscarów 2021 będą również dostępne w mediach społecznościowych Amerykańskiej Akademii Filmowej oraz na kanałach telewizji ABC np. @abcnetwork na Instagramie.

East News

Kto jest nominowany do Oscarów 2021:

Listę nominowanych filmów przedstawialiśmy tutaj.

Gdzie oglądać filmy nominowane do Oscarów 2021?

Część filmów nominowanych do Oscarów 2021 można obejrzeć na platformie Netflix. Znajdziemy m. in. tam takie tytuły jak "Mank", "Ma Rainey: Matka bluesa", "Proces siódemki z Chicago", "Nowiny ze świata", Elegia dla bidoków", "Biały tygrys", "Życie przed sobą", "Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych", "Czego nauczyła mnie ośmiornica", "Wyprawa na księżyc", "Dwóch nieznajomych", "Niebo o północy", "Pięciu braci", "Piosenka dla Latashy", "Cząstki kobiety", "Jakby coś, kocham was", "Miłość i potwory" a także "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga".

Kto pojawi się na Oscarach 2021?

Według doniesień amerykańskich mediów na 93. ceremonii rozdania Oscarów pojawi się jedynie 170 osób. Na okrojonej liście gości mają znaleźć się nominowani z osobami towarzyszącymi oraz osobistości wręczające statuetki. Zaproszeni goście nie będą musieli mieć na sobie maseczek podczas gali. Jednak będą przewidziane przerwy na wyjście na świeże powietrze, gdzie ubiór maseczek będzie już obowiązkowy. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa mają zapewnić zaproszonym gościom swobodę w prowadzeniu konwersacji na świeżym powietrzu.

Oscary 2021 mają również polski akcent! Dariusz Wolski w tym roku jest jedynym kandydatem z Polski, który walczy o statuetkę!