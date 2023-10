Za nami 93. ceremonia rozdania Oscarów, jednak w tym roku wyglądała ona zupełnie inaczej. Z powodu pandemii i związanymi z nią restrykcjami oraz ograniczeniami, tegoroczne rozdanie Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbyło się w różnych miejscach, jednak wielu mógł zaskoczyć fakt, że zdecydowana większość gości zaprezentowała się na czerwonym dywanie, jak i podczas wręczania statuetek, bez maseczek. Dlaczego?

Oscary 2021: Dlaczego gwiazdy nie nosiły maseczek?

W nocy z niedzieli na poniedziałek cały świat poznał zwycięzców tegorocznych Oscarów, a podczas gali nie zabrakło również polskiego akcentu - ostatecznie jednak to nie Dariusz Wolski, a Erik Messerschmidt otrzymał nagrodę za zdjęcia. Co więcej zmieniona była również forma całego wydarzenia. Ograniczono liczbę osób. W Dolby Theatre odbyła się część artystyczna, nagrody wręczono na Union Station w Los Angeles, a z powodu ograniczeń związanych z podróżami, Oscary 2021 miały miejsce również w innych krajach. Goście otrzymali także specjalne "plany podróży", informujące o której mogą wchodzić i wychodzić z budynku, a każdy, kto uczestniczył w tegorocznych Oscarach, przed ceremonią musiał wykonać minimum trzy testy na COVID-19. Przed wejściem do budynku każdy miał mierzoną temperaturę, jednak dlaczego tylko nieliczni z gości mieli na twarzach maseczki i to nie przez cały czas? Odpowiedź wielu może zaskoczyć.

Pewnie zastanawiacie się: Jak oni to robią? Pomyślcie o tym jak o planie filmowym. Filmie o Oscarach z obsadą ponad 200 osób. Ludzie zostali zaszczepieni, poddali się testom, zostali przebadani i zdystansowani. Przestrzegamy wszelkich zasad bezpieczeństwa, które pozwolą nam wrócić do bezpiecznej pracy. Więc, jest jak na planie filmowym, kiedy kręcimy, zdejmujemy maski. Kiedy nie kręcimy, zakładamy maski. W porządku? Tak to robimy - przypomniała podczas rozdania nagród aktorka Regina King.

Jak wyjaśnił jeden z pracowników Amerykańskiej Akademii Filmowej, 93. wręczenie nagród było traktowane jako plan produkcji filmowej i telewizyjnej, a nie jako gala. Dlatego też zgromadzeni goście nie musieli nosić masek przed kamerami, jednak musieli je zakładać, kiedy nadchodził czas przerw reklamowych. Tegoroczne Oscary były więc pełne zaskakujących momentów, i to nie tylko związanych z wręczaniem nagród. Największa modowa wpadka też już została wybrana...

93. gala Oscarów odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ze względu na panujące restrykcje i ograniczenia związane z pandemią miała ona jednak zupełnie inny charakter.

Choć wielu może zdziwić fakt, że goście prezentowali się bez maseczek, okazuje się, że musieli oni zakładać je podczas przerw reklamowych. Wszystko dlatego, że Oscary 2021 były traktowane jako produkcja filmowa i telewizyjna, a nie jako gala!

Kiedy jednak goście nie pojawiali się przed kamerami, musieli zakładać maseczki, a te w każdym przypadku były perfekcyjnie dopasowane do ich stylizacji.

