Oscary 2021: Dariusz Wolski nominowany do prestiżowej nagrody! Kim jest polski operator filmowy? Pracował z największymi gwiazdami Hollywood

Dariusz Wolski to polski operator filmowy, który na co dzień mieszka w Los Angeles. Wybitny Polak podbija Hollywood i może pochwalić się współpracą z największymi gwiazdami kina. W filmach nad którymi pracował grali m.in. Gary Oldman, Tom Hanks, Johnny Depp czy Matt Damon. W Polsce zrobiło się o nim głośno po nominacji do Oscara za film "Nowiny ze świata" z Tomem Hanksem. To pierwsza nominacja Polaka w jego 30-letniej karierze. Oscar byłby uhonorowaniem pracy Dariusza Wolskiego. Przeczytajcie, jak wyglądały początki kariery filmowca.

Oscary 2021: Kim jest Dariusz Wolski, wybitny polski operator filmowy?

Dariusz Wolski urodził się 7 maja 1956 w Warszawie. W młodości studiował w łódzkiej szkole filmowej, ale nigdy jej nie ukończył, nie przeszkodziło mu to jednak w międzynarodowej karierze. W 1979 roku jako początkujący filmowiec wyjechał do Nowego Jorku. Tam Dariusz Wolski zaczął pracę przy filmach dokumentalnych, a potem trafił do niezależnych produkcji. Momentem przełomowym w karierze Polaka była praca przy filmie „Heart”. Potem jego kariera potoczyła się błyskawicznie! Dariusz Wolski przeprowadził się do Los Angeles i zaczął pracować z takimi reżyserami jak David Fincher czy Jake Scott.

Na poważnie zajął się również realizacją teledysków dla takich artystów jak: Elton John, Aerosmith, Sting czy Eminem. Od kiedy Ridley Scott zatrudnił operatora przy filmie "Prometeusz" w zawodowej drodze Dariusza Wolskiego nastąpił kolejny przełom. Pracował przy wszystkich częściach "Piratów z Karaibów", "Karmazynowym przypływie", "Eagle Eye" czy filmie "Wszystkie pieniądze świata".

Prywatnie Dariusz Wolski ma żonę i dwójkę dzieci, jednak filmowiec chroni swoje życie prywatne i nie publikuje w mediach społecznościowych wspólnych zdjęć. W młodości miał spotykać się z aktorką Ewą Sałacką, ale para rozstała się, kiedy filmowiec podjął decyzję o wyjeździe do USA. W tym roku Dariusz Wolski kończy 65 lat.

Jak Dariusz Wolski zareagował na nominację do Oscara?

Dariusz Wolski jest skromnym i skupionym na swojej pracy człowiekiem. W wywiadzie dla wp.pl przyznał, że cieszy się z nominacji i faktu bycia docenionym, ale przyznaje też, że nie jest zaskoczony. A w jakich okolicznościach filmowiec dowiedział się o nominacji do Oscara 2021?

Miło jest być nominowanym i docenionym, ale nie było to dla mnie gigantyczną niespodzianką. Byłbym oszołomiony, gdyby to był mój piąty film, moja kariera jest jednak o wiele dłuższa. Jestem teraz w trakcie zdjęć do filmu Ridleya Scotta "House of Gucci", w którym grają Adam Driver i Lady Gaga. Kiedy ogłaszano nominacje, byłem na planie razem z nimi. Kilka osób mi pogratulowało, pożartowaliśmy z tej sytuacji. I tyle. - powiedziała filmowiec w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zobacz także: Największe gwiazdy na czerwonym dywanie oscarowej gali! Te suknie trzeba zobaczyć

Dariusz Wolski to laureat nagrody za Szczególny Wkład w Sztukę Filmową, którą otrzymał w 2009 roku na festiwalu Plus Camerimage.

East News

Dariusz Wolski na Instagramie publikuje kulisy swojej pracy. Filmowiec bierze udział w największych hollywoodzkich produkcjach.

Tutaj obejrzycie zwiastun filmu "Nowiny ze świata", za który Dariusz Wolski został nominowany do Oscara.