Za nami oscarowa noc. Wyjątkowa, bo ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem, gala nie mogła wyglądać tak jak zazwyczaj. Ceremonię rozdania Oscarów, najważniejszych filmowych nagród na świecie zorganizowano w tym roku w kilku miejscach jednocześnie. Największa część gali odbywała się na stacji kolejowej - Union Station w Los Angeles. To tu zorganizowano czerwony dywan. Mimo pandemii, zobaczyliśmy na nim wiele wspaniałych kreacji. Nie obyło się oczywiście bez wpadek. Jedną z najczęściej komentowanych w tym roku są... złote crocsy jednego ze słynnych raperów.

Największa wpadka gali Oscary 2021?

Złoto było w tym roku jednym z dominujących kolorów na oscarowym czerwonym dywanie. Wspaniałe złote suknie wybrały na ten wyjątkowy wieczór m.in. Carey Mulligan, czy Andra Day. Na złoto postawił też słynny raper Questlove, ale w dość specyficznym ujęciu, czym natychmiast zwrócił uwagę wszystkich zebranych na Union Station fotoreporterów.

Questlove, a właściwie Ahmir Khalib Thompson to perkusista i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego rapu, jeden z liderów kultowego już zespołu The Roots. Możemy go oglądać m.in. w „Tonight Show”. Questlove zasłynął też z produkcji musicali na Brodwayu.

Z tegorocznych oscarów na pewno zapamiętamy jego buty, szeroko komentowane już przez media. Do wieczorowego czarnego zestawu raper dobrał... crocsy, czyli buty używane zazwyczaj w ogrodzie. Na usprawiedliwienie można jednak dodać, że były w złotym kolorze, a złoto zdecydowanie było trendem tego wieczoru. Do tego nie zapominajmy, że popularne croscy na światowe wybiegi wprowadziła już Balenciaga.

Jak wyglądał raper?

East News

Questlove w kontrowersyjnych złotych butach.

East News

Questlove to jeden z liderów słynnego zespołu The Roots.