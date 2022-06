Orły 2022: wpadka na gali? Suknia Magdaleny Koleśnik wzbudziła mnóstwo kontrowersji

Przed 94. ceremonią wręczenia Oscarów dziennikarze zastanawiali się, jak na czerwonym dywanie zaprezentują się największe gwiazdy. Czy uczestnicy imprezy postanowią przenieść do Dolby Theatre w Hollywood nowe trendy modowe, a może postawią jednak na klasyczne i powściągliwe kreacje? Ostatnio na takich wydarzeniach coraz częściej pojawiają się bardzo odważne, "nagie" sukienki. Zobaczcie, jak wyglądały takie gwiazdy jak Zendaya, Zoë Kravitz, Nicole Kidman, Mila Kunis i Jessica Chastain, które skradły całe show! To najlepsze kreacje całej gali. Oscary 2022: Zendaya jak Sharon Stone, Zoë Kravitz w pastelowym różu. Najlepsze kreacje ceremonii Choć podczas gali wręczenia Oscarów 2022 wiele gwiazd wybrało dość klasyczne kreacje, to nie brakowało odważniejszych stylizacji. Zaraz po wejściu na czerwony Nicole Kidman bez wątpienia przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Specjalnie dla aktorki suknię uszył Giorgio Armani. Sukienka bardzo podkreśla plecy i ramiona Nicole Kidman. Warto też dodać, że jest dość nietypowa. Trzeba przyznać, że w głębokim błękicie jej do twarzy. Podczas imprezy walczyła o nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Lucille Ball w amerykańskim dramacie biograficznym "Being the Ricardos". Zobacz także: Oscary 2022: Will Smith spoliczkował na scenie Chrisa Rocka! Potem zalał się łzami Sporym zaskoczeniem była kreacja Zoë Kravitz. Aktorka, która przyzwyczaiła nas do czarnych total looków, tym razem postawiła na pastelowy róż. Gwiazda najnowszego filmu o Batmanie zarówno suknią, jak i fryzurą przypomniała nam kultowe kreacje Audrey Hepburn oraz Gwyneth Paltrow, która w podobnej stylizacji odebrała Oscara za rolę w „Zakochanym Szekspirze". Krytyków oraz dziennikarzy modowych zdążyła już...