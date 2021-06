Orły 2021: Plejada gwiazd na rozdaniu Polskich Nagród Filmowych. Kto zachwycił?

Film „Sala samobójców. Hejter” Jana Komasy swoją premierę kinową miał 6 marca. Jednak w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w Polsce, rząd na dwa tygodnie zdecydował się zamknąć kina, teatry, opery i filharmonię. W związku z tym głośny film Jana Komasy już 18 marca pojawi się w płatnej ofercie Player.pl! To zaledwie dwa tygodnie po premierze. Wiemy, ile kosztuje dostęp do filmu! Ile kosztuje dostęp w Player.pl do filmu „Sala samobójców. Hejter”? W pierwszy weekend film „Sala samobójców. Hejter” obejrzało 143 tys. widzów, jak informują wirtualnemedia.pl, teraz będzie go można obejrzeć w Player.pl, a dostęp na 48 godzin kosztuje 35 zł. Od 18 marca film jest dostępny w ofercie „filmy na żądanie”. Od środy, 18 marca, do biblioteki Playera dołączy głośny film Jana Komasy „Sala samobójców. Hejter”. Tytuł miał niedawno swoją premierę w kinach -czytamy w oficjalnym komunikacie. O czym jest film „Sala samobójców. Hejter”? „Sala samobójców. Hejter” to kontynuacja debiutanckiego filmu Jana Komasy. Obraz opowiada historię Tomka (Maciej Musiałowski), studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje wydalony z uczelni za plagiat. Postanawia jednak ukryć ten fakt przed światem i nadal korzystać z finansowego wsparcia państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się kocha. Zobacz także: Gdzie i jak można zrobić test na koronawirusa? Ile kosztuje badanie na koronawirusa? W filmie Jana Komasy wystąpiła plejada gwiazd!