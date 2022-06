Opole 2022 bez Maryli Rodowicz? Nie ma takiej możliwości. Gwiazda po raz kolejny uświetni swoją obecnością opolski festiwal, tym razem wystąpi na koncercie z okazji 70-lecia polskiej telewizji (emisja w niedzielę, 19 czerwca 2022, w TVP 1). W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" gwiazda opowiedziała, dlaczego tak mocno związana jest z Telewizją Publiczną.

Maryla Rodowicz będzie jedną z wielu gwiazd tegorocznego Festiwalu w Opolu 2022. Na scenie pojawi się trzeciego dnia, podczas koncertu „Tych lat nie odda nikt” - 70 lat telewizji", zaśpiewa dwa utwory: "Kolorowe jarmarki" i "Małgośkę". W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" gwiazda mówi:

PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Przez wielu Maryla Rodowicz jest mocno krytykowana za to, że współpracuje z TVP - głównie ze względu na stację TVP Info, która delikatnie mówiąc, nie ma dobrej opinii wśród dużej części widzów (wystarczy wspomnieć, że pracuje dla niej Jarosław Jakimowicz). Artystka w rozmowie z "Wyborczą" wyznaje jednak, że nie może bojkotować stacji, ponieważ nic innego jej nie zostanie, ponadto - zapewnia, że nie miesza się w politykę, nie ogląda TVP Info, nie zna nawet szefostwa stacji:

Wiem, że nie jest to mile widziane. Ale TVP to potężne medium i zarazem jedyna telewizja, która robi takie koncerty. Polsat też niby ma swój letni festiwal, ale poza tym nic się nie dzieje. TVN już nie robi. Jak zacznę bojkotować TVP, to co mi zostanie? Radia mnie już przecież nie grają. [...] Co ja mam wspólnego z TVP Info? Ja robię swoje, śpiewam dla wszystkich i nie mieszam się do polityki. Ja nawet nie wiem, jak znaleźć to TVP Info. [...] Ja nawet nie znam szefostwa TVP - przekonuje Rodowicz w "Gazecie Wyborczej".