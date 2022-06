Choć ciężko w to uwierzyć, „Pytanie na śniadanie” świętuje w tym roku 18. urodziny! Telewizyjna Dwójka niezmiennie od września 2002 roku, każdego poranka, daje widzom potężną dawkę energii, wiedzy, porad i ciekawych informacji z wielu dziedzin życia! W każdym z wydań poruszane i omawiane są tematy bliskie wszystkim nam, oczywiście przy udziale gości, specjalistów i ekspertów z danej tematyki. Całość dopełnia wyjątkowe grono prowadzących. I to właśnie z nimi powstała wyjątkowa sesja zdjęciowa dla „Vivy!" z okazji tzw. „osiemnastki”. Zobaczcie! "Pytanie na śniadanie" ma 18 lat. Wyjątkowa sesja zdjęciowa! Oto oni! Pięć par prowadzących "Pytanie na śniadanie", bez których widzowie nie wyobrażają sobie tego programu. To oni nadają mu rytm, który każdego widza wprawia w dobry nastrój na cały dzień. Ida Nowakowska, Marcelina Zawadzka, Marzena Rogalska, Małgorzata Tomaszewska i nowa w tym gronie Katarzyna Cichopek - oto piękne prezenterki "Pytania na śniadanie". Towarzyszą prawdziwi dżentelmeni: Łukasz Nowicki, Tomasz Kammel, Aleksander Sikora, Tomasz Wolny i Maciej Kurzajewski! Co łączy wszystkie pary? Wszystkie doskonale uzupełniają się na ekranie, wspierają oraz... mają swobodę, niezbędną do prowadzenia programu na żywo, w którym dzieje się naprawdę wiele! Tomasz Wolny i Marcelina Zawadzka z "Pytaniem na śniadanie" są związani od 2015 roku. Ta para wprowadza do show mnóstwo uśmiechu i radości! Jeśli można byłoby zamknąć energię wulkanu, w jednej osobie, do tego ciepło tropiku, piękno, spontaniczność, dobroć - to to jest Marcelina Zawadzka. To dziewczyna do tańca i do różańca! - tak o Zawadzkiej mówił Wolny w rozmowie z plejadą.pl. ...