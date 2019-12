"Nie chciałam, żeby trafiła do domu opieki" Justyna Steczkowska szczerze o chorobie mamy!

Justyna Steczkowska w najnowszym wywiadzie opowiedziała o problemach ze zdrowiem swojej ukochanej mamy. Mama artystki przeszła dwa wylewy i niestety dziś zmaga się z niepełnosprawnością. Pani Danuta od kilku lat nie mówi i porusza się na wózku inwalidzkim. Justyna Steczkowska w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedziała o stanie zdrowia swojej mamy i zdradziła, dlaczego nie wyobraża sobie, żeby pani Danuta zamieszkała w domu opieki.

Justyna Steczkowska już od wielu lat należy do grona największych gwiazd polskiego show-biznesu. Artystka zachwyca swoim wyjątkowym głosem i ma tysiące fanów, ale prywatnie jest po prostu mamą, żoną i ukochaną córką. Ostatnio Justyna Steczkowska w programie "Kulisy sławy" w TVN zdradziła, że pomimo wielu obowiązków już od kilku lat opiekuje się swoją mamą. Teraz w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedziała o dramacie pani Danuty.

Ale po drugim wylewie jest kompletnie niepełnosprawna. Nie chciałam, żeby trafiła do domu opieki, więc wzięłam to na siebie. Przerobiłam parter domu pod wymogi osoby niepełnosprawnej i mieszkamy razem. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ona mi dała życie, które jest największą wartością i jestem jej – i mojemu tacie - wdzięczna. Dlatego chcę, żeby mama czuła się zaopiekowana, kochana i potrzebna. Jest z nami w domu, w którym jest rodzina, dzieci, wnuki, gosposia, wszyscy ją kochają, wspierają każdego dnia- w rozmowie z magazynem "Viva!" zdradziła Justyna Steczkowska.

W opiece nad ukochaną mamą pomagają jej najbliżsi.

Pomagają we wszystkim. Staś codziennie czyta jej książki. Mama się pięknie uśmiecha. I chociaż od lat nie mówi, jej oczy mówią wszystko. Choroba bliskich to chwila próby dla zdrowych. Bycie opiekunem starszej niepełnosprawnej osoby jest bardzo trudne pod wieloma względami. Nie dałabym sobie rady, gdyby nie prawdziwa bezwarunkowa miłość do mamy. Kocham ją, jestem i chcę być przy niej na zawsze i do końca- dodała gwiazda.