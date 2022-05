Justyna Steczkowska o pierwszym spotkaniu z partnerką syna: "Weszła do naszego domu i pomyślałam..."

Leona Myszkowski , syn Justyny Steczkowskiej ma dopiero piętnaście lat, a robi oszałamiającą karierę! Jak donosi magazyn "Flesz", chłopak dostał właśnie propozycję napisania książki kucharskiej! I to od kilku wydawnictw!!! A to wszystko dzięki kanałowi "Kuchnia Leona" , który można oglądać na YouTube'ie. Leon nagrywa tam swoje gotowanie, a od jakiegoś czasu stał się znanym youtuberem. Fani z niecierpliwością czekają na jego nowe potrawy. To z pewnością dlatego wydawnictwa zwróciły się do niego i złożyły mu kilka ciekawych propozycji napisania książki kucharskiej. Leon Myszkowski napisze książkę kucharską Telewizje też coraz częściej zapraszają Leona do siebie. Jak czytamy we "Fleszu", Leon już negocjuje umowy ! Jeśli wszytko pójdzie zgodnie z planem, książkę Leona Myszkowskiego będzie można kupić jeszcze w tym roku! Justyna Steczkowska musi być z syna bardzo dumna. A na razie Leon Myszkowski jest na wakacjach w Juracie. Co robi? Nie, nie gotuje... Surfuje! :) Kupicie książkę Leona? Więcej o Leonie Myszkowskim i jego karierze w najnowszym "Fleszu" . Od dzisiaj w kioskach.