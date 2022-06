Opole 2022: Wzruszona Anna Wyszkoni świętowała swój jubileusz. Co za poruszające słowa!

Znamy szczegóły tegorocznego festiwalu w Opolu 2017, który odbędzie się w dniach 9-11 czerwca. Organizatorzy przygotowali sporo zmian! Zabraknie m.in. koncertu SuperJedynek! Jednak to nie wszystko. Zobaczcie, jak w tym roku będzie wyglądał Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 2017! Zobacz: Doda i Justyna Steczkowska pogodziły się? To zdjęcie rozwiewa wszelkie wątpliwości! ZOBACZ Brak koncertu disco polo na Festiwalu w Opolu 2017 Tegoroczny Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się w dniach 9-11 czerwca, trzydniowe show pokaże TVP 1 oraz TVP3 Opole - informują wirtualnemedia.pl. Portal poinformował również o tym, jak będzie wyglądał tegoroczny koncert. Nie zabraknie koncertów Debiutów i Premier. Odbędzie się również koncert-kabareton z okazji 50-lecia działalności Jana Pietrzaka. Za dobór wykonawców do koncertu jubileuszowego Jana Pietrzaka odpowiada on sam. Wiem, że zaprosi sporo młodych artystów, którzy z nim współpracują - mówi Wirtualnemedia.pl Jarosław Burdek, wicedyrektor TVP1 ds. audycji rozrywkowych i artystycznych. W Opolu będziemy również świętować dwa jubileusze - 50-lecie kariery Maryli Rodowicz oraz 25-lecie Andrzeja Piasecznego. Będą również poważne zmiany! Organizatorzy Festiwalu w Opolu rezygnują z koncertu SuperJedynek! Ich formuła się wyczerpała - uzasadnia Burdek. Zobacz: Show Dody, nietypowe prowadzące, afery ze Szpakiem i Kurskim. I inne najciekawsze momenty Opola! Odbędzie się za to koncert z największymi gwiazdami i przebojami minionych 12 miesięcy. W tym roku będzie zatytułowany „Od Opola do Opola”. Jakiś czas temu padł również pomysł, aby jeden z dni na festiwalu był poświęcony dla wykonawców disco polo. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, w Opolu zobaczymy koncert z muzyką taneczną, ale bez gwiazd disco-polo! Ten koncert ma pokazać w...