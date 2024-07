Władze Opola nie będą miały wpływu na program artystyczny festiwalu! W mediach pojawiły się informacje szczegółach porozumienia zawartego pomiędzy Telewizją Publiczną a władzami Opola. Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl porozumienie zakłada, że TVP zwróci miastu 400 tysięcy złotych dofinansowania, które wcześniej Opole przekazało telewizji. Co więcej, Telewizja Publiczna zapłaci miastu 160 tysięcy złotych za wynajem amfiteatru i korzystanie z marki Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, która należy właśnie do Opola. Miasto z kolei zobowiązało się do wykupienia usług reklamowych w TVP za 200 tysięcy złotych.

Reklama

Kto wystąpi na Festiwalu w Opolu?

Prezydent Opola w rozmowie z portalem skomentował zawarte porozumienie z władzami Telewizji Publicznej.

Rolą miasta nie jest dobieranie artystów i budowanie programu imprezy. My udostępniamy miejsce i znak KFPP, za organizację odpowiada Telewizja Polska - przyznał Arkadiusz Wiśniewski. - Ponad 50 lat dobrej współpracy zdecydowało o tym, że nie chcemy zabierać Telewizji Polskiej prawa do naprawienia błędów. Taką szansę daje podpisane porozumienie o organizacji KFPP we wrześniu, a poprzednią umowę uznajemy za wygasłą

Wciąż nie wiadomo, kto wystąpi na wielkiej muzycznej imprezie, jednak według informacji serwisu Wirtualnemedia.pl pewne jest, że podczas Festiwalu w Opolu zobaczymy... Jana Pietrzaka.

Zobacz także

Myślicie, że Festiwal w Opolu, pomimo wcześniejszego zamieszania, będzie hitem?

Zobacz także: Rodowicz, Kayah i... Gwiazdy masowo wycofują się z udziału w festiwalu w Opolu! Kto je zastąpi?

Władze Opola podpisały porozumienie z TVP.

Reklama

Według doniesień medialnych podczas festiwalu odbędzie się jubileusz Jana Pietrzaka.