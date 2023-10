Tuż po wygranej w "Szansie na sukces" Sara na swoim Instagramie napisała:

Nie mogę w to uwierzyć! Będę reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu! Dziękuje wszystkim za wsparcie i głosy! Mój singiel Somebody jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych! ... Dziękuję, czuje ogromna wdzięczność.