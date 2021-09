Eurowizja Junior 2021: Znamy polskiego reprezentanta! To Sara James z "The Voice Kids"

10-letnia Alicja Tracz będzie reprezentować Polskę na najbliższej Eurowizji Junior 2020. Autorem piosenki tegorocznej reprezentantki jest Groome. Młoda wokalistka zaśpiewa utwór pt. "I'll be standing", który zaprezentowała dziś podczas eurowizyjnego finału "Szansy na sukces". Tegoroczna Eurowizja Junior odbędzie się już 29 listopada 2020 w Warszawie. Będzie miała jednak formę "zdalną". Z powodu pandemii młodzi artyści nie przyjadą do Polski, a ich występy zostaną nagrane w siedzibach nadawców. Co wiemy o tegorocznej reprezentantce? Czy ma szansę powtórzyć sukces swoich poprzedniczek? Zobacz także: "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020": 10-letnia Alicja Tracz będzie reprezentować Polskę! Alicja Tracz na Eurowizji Junior 2020 Alicja Tracz ma zaledwie 10 lat lecz na swoim koncie mnóstwo sukcesów muzycznych. Młoda wokalistka pochodzi z Janowa Lubelskiego i właśnie tam pobiera lekcje wokalne pod okiem Agnieszki Wiechnik. Eurowizyjna "Szansa na sukces" to nie jest jej telewizyjny debiut. Dziewczynka brała również udział w "Małych Gigantach" ale dopiero trzecia edycja "The Voice Kids" przyniosła jej większą rozpoznawalność. Ala Tracz dzięki brawurowemu wykonaniu piosenki Michaela Jacksona trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Ostatecznie awansowała aż do finału, gdzie zmierzyła się z piosenką Whitney Houston "I have nothing". W tej samej edycji wzięła udział także jej siostra Ola Tracz. Ala Tracz ma na swoim koncie również mnóstwo sukcesów poza telewizyjnych. Brała udział w wielu festiwalach dla dzieci i młodzieży nie tylko w Polsce ale również za granicą. Osiągała sukcesy na Malcie, we Włoszech oraz w Bułgarii. Awans do finałowego odcinka eurowizyjnej "Szansy na...