W sobotę poznaliśmy finałową trójkę 2. edycji "X-Factor". Jednym ze szczęśliwców którzy powalczą o kontrakt płytowy jest Marcin Spenner. Podopieczny Kuby Wojewódzkiego wstrząsnął sercami tysięcy fanek, które wspierają go swoimi smsami w każdym odcinku programu. Na forum internetowym na oficjalnej stronie "X-Factor" wokal Spennera jest porównywany do głosu Bryana Adamsa. Nasi czytelnicy dostrzegli jeszcze jedno podobieństwo...

W jednym z maili dostaliśmy dwa zdjęcia, Marcina i Alexandra Rybaka, zwycięzcy Eurowizji w 2009 roku. Chociaż na co dzień Rybak mieszka w Norwegii to w jego żyłach płynie także słowiańska krew. Identyczny kształt szczęki, oczy i rysy twarzy? Co jeszcze łączy Spennera z Rybakiem? Na pewno dzieli ich kolor włosów, karnacja i... zarost. Oceńcie: