Powiększanie ust to obecnie jeden z najchętniej i najczęściej wykonywanych zabiegów medycyny estetycznej! Usta powiększają już nie tylko gwiazdy z pierwszych stron gazet, ale również uczestniczki reality-show czy Instagramerki, które dążą do ideału piękna. Niektóre z nich mówią o tym wprost i nie zamierzają ukrywać, że korzystają z zabiegów medycyny estetycznej, inne pilnie strzegą tej tajemnicy, twierdząc, że to natura obdarzyła je pięknymi, wydatnymi ustami. Usta powiększyły m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Natalia Siwiec czy Maja Sablewska. Kto jeszcze zdecydował się na ten zabieg?

Reklama

Koniecznie obejrzyjcie wideo i dowiedźcie się, które gwiazdy jeszcze mają powiększone usta.

Zobacz także: Wiedzieliście, że do ślubu poszła w sukni komunijnej? Oto 9 zaskakujących faktów związanych z Kingą Rusin