Ona wyższa od niego. W tych związkach to kobieta jest wyższa od mężczyzny

Mówi się, że w związku to mężczyzna powinien być wyższy od kobiety. My pytamy: dlaczego?! W polskim, jak i w zagranicznym show-biznesie nie brakuje par, które udowadniają że to twierdzenie to tylko mit. Zobaczcie poniżej, w których związkach to kobieta przewyższa wzrostem partnera. Dla nich to żaden problem!

Zobacz także: Ile waży Celine Dion? W tych stylizacjach widać, że schudła jeszcze bardziej. Czy ma anoreksję?

1. Agata Buzek słynie nie tylko z charakterystycznego wyglądu, ale i z dużego wzrostu. Mierzy aż 175 centymetrów. Jej partner Jacek Braciak jest od niej aż do 12 centymetrów niższy.

2. Agnieszka Maciąg i Robert Wolański to kolejna para, która udowadnia, że różnica wzrostu w związku nie ma znaczenia. Modelka ma aż 180 centymetrów wzrostu, a jej partner - jest niższy od niej o około 10 centymetrów.

ONS

3. Penny Lan­ca­ster i Rod Ste­wart są razem od 20 lat. To że Rod jest niższy od Penny, nie ma dla nich żadnego znaczenia.

ONS

4. Artur Barciś i jego żona Beata. W tym małżeństwie pani Beata jest niewiele wyższa od Artura Barcisia. Na pierwszy rzut oka różnica we wzroście jest wręcz niezauważalna.

ONS

5. Peter Dinklage i Erica Schmidt to kolejna para, dla której różnica wzrostu to żaden problem. Aktor, który ma zaledwie 135 centymetrów wzrostu, jest niższy od swojej żony aż o 32 centymetry. Choroba Petera nie jest dla Eriki żadnym problemem.