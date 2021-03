Omenaa Mensah świętowała rocznicę ślubu. Jej mąż, Rafał Brzoska, to obecnie siódmy najbogatszy Polak! Na czym się dorobił?

Omenaa Mensah, prezenterka telewizyjna, oraz biznesmen Rafał Brzoska świętowali drugą rocznicę ślubu. Para z tej okazji opublikowała na Instagramie kilka kadrów z tego wyjątkowego dnia.

...by raz dane słowo trwało i cieszyło każdego dnia, a wspomnienia tych chwil tylko wzmagały uczucia. To był cudny, niezapomniany czas Kochanie. Bardzo się cieszę, że te magiczne momenty są w każdym z nas na zawsze. OUR R&O Love", napisała Omenaa.

Zdjęcie z dnia ślubu pokazał również Rafał Brzoska. Zarówno pani młoda, jak i pan młody wystąpili tego dnia w bieli.

Dokładnie dwa lata temu szalony, wspaniały dzień... Dzień naszej Przysięgi Miłości, podczas której każde z nas tworzyło i wypowiadało swoje własnoręcznie stworzone punkty przysięgi wypowiadane Ukochanej osobie... Bo nie jest ważne gdzie i jak, ale by raz dane słowo trwało... Our R&O vows of love”, napisał Rafał Brzoska.

Kim jest mąż Omeny Mensah, Rafał Brzoska?

Rafał Brzoska po sześciu latach powrócił na listę najbogatszych Polaków magazynu "Forbes" z majątkiem szacowanym na 5,7 mld złotych. Taki wynik daje mu automatycznie miejsce w pierwszej dziesiątce najbogatszych Polaków. Business Insider twierdzi, że wszystko Brzoska zawdzięcza InPostowi i Paczkomatom, które mocno rozwinęły się podczas pandemii. Rafał Brzoska jest szefem spółki InPost, która pod koniec stycznia zadebiutowała na giełdzie w Amsterdamie. Na koniec 2020 roku InPost miał łącznie 12 254 paczkomaty w Polsce. Przychody po trzech kwartałach 2020 roku wzrosły z 832,5 mln zł do kwoty niebagatelnej do 1,67 mld zł. Grupa zamierza kontynuować rozwój w Wielkiej Brytanii oraz rozważa ekspansję we Francji, Hiszpanii i we Włoszech. 28 lutego 2021 roku minęło dokładnie 22 lata od dnia, w którym Brzoska założył swój biznes.

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah długo nie publikowali wspólnych zdjęć.

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah od dwóch lat są małżeństwem