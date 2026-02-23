Omenaa Mensah od lat kojarzona jest z burzą charakterystycznych loków. Tym razem postanowiła jednak zaszaleć i odwiedziła fryzjera, decydując się na wyprostowanie włosów. Efektem metamorfozy pochwaliła się w mediach społecznościowych, zaskakując fanów nowym wizerunkiem. Zmiana fryzury to jednak nie wszystko. W najnowszej rozmowie z mediami gwiazda TVN zaskoczyła wyznaniem.

Omenaa Mensah zmieniła fryzurę

Omenaa Mensah to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek i prezenterek w naszym kraju. Widzowie doskonale znają ją z autorskich programów, takich jak "Wyjątkowe domy" i "Luksusowe domy z Omeną". Gwiazda aktywnie prowadzi również konta w mediach społecznościowych, gdzie utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami. Niedawno relacjonowała egzotyczną podróż na Seszele, a teraz pochwaliła się nową fryzurą.

Na profilu dziennikarki na Instagramie pojawiło się ostatnio zdjęcie z wizyty w salonie fryzjerskim, które natychmiast przyciągnęło uwagę fanów. Na fotografii gwiazda TVN zaprezentowała się w zupełnie nowym wydaniu. Po jej charakterystycznych, bujnych lokach nie pozostał żaden ślad. Tym razem gwiazda postawiła na prostą fryzurę, która całkowicie odmieniła jej dotychczasowy wizerunek.

Dziś bez afro... napisała.

Omenaa Mensah o swoim pochodzeniu

Omenaa Mensah razem z córką Vanessą gościły ostatnio w studiu Eska Rock. W prowadzonym przez Marcina Mellera programie "Mellina" dziennikarka opowiedziała między innymi o swoim pochodzeniu. Ujawniła, że jej korzenie sięgają plemienia Aszantów, jednego z najlepiej rozpoznawalnych w całej Afryce.

Jestem pół Europejką, pół Afrykanką, tak siebie staram się określać. Urodzoną w Polsce i tutaj są moje wspaniałe korzenie, moja edukacja, moja przynależność, mój sposób bycia, ale serce i taki vibe pochodzi na pewno z Afryki, z plemienia Aszantów, z którego się wywodzę. Jest to ród królewski, z czego jesteśmy bardzo dumne. I od dnia, w którym poznałam swoich kuzynów, kuzynki, króla Asantów i zobaczyłam, jak wspaniała i barwna jest kultura Asantów i jak ważna w całej Afryce. Te 54 kraje, gdziekolwiek nie byłam i mówię, że jestem z Royal Ashanti, to każdy wie, co to jest za plemię. To tak jakby każdy na świecie wiedział, że są Ślązacy albo mieszkańcy Kaszub, więc to jest coś bardzo wyjątkowego opowiadała podczas rozmowy.

