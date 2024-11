Omenaa Mensah i Rafał Brzoska triumfują w walce z Facebookiem. Sąd przychylił się do ich wniosku i wydał ważną decyzję w walce ws. fałszywych reklam. To przełomowe orzeczenie podkreśla odpowiedzialność globalnych platform za treści, które propagują.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska przekazali radosne wieści. Sypią się gratulacje

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska przez wiele miesięcy byli ofiarami oszustów, którzy bez ich zgody wykorzystywali ich wizerunki w reklamach publikowanych na Facebooku. Materiały te promowały fikcyjne inwestycje finansowe, a także fake newsy, wprowadzając w błąd użytkowników platformy. Para wielokrotnie zwracała się do Facebooka z prośbą o interwencję, ale działania platformy były niewystarczające.

Ja byłam rzekomo bita przez mojego męża. (...) Byłam aresztowana, mój mąż namawiał do fejkowych inwestycji finansowych, a na samym końcu tej sytuacji uśmiercono mnie. Nie ma naszej zgody na szerzenie mowy nienawiści, nie ma naszej zgody na szerzenie dezinformacji - mówiła Mensah na Instagramie, pokazując screny materiałów sponsorowanych, które zawierały nieprawdziwe informacje.

W obliczu braku reakcji Omenaa Mensah i Rafał Brzoska postanowili skierować sprawę do sądu. 21 listopada sąd wydał wyrok i przychylił się do ich wniosku, uznając, że Meta, właściciel Facebooka, dopuściła się naruszenia ich dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku. Wyrok ten jest jednym z nielicznych przypadków w Polsce, gdy globalna platforma społecznościowa została zobowiązana do odpowiedzialności za treści publikowane na jej stronach. Po ogłoszeniu wyroku para podzieliła się swoją radością w mediach społecznościowych, a w oświadczeniu napisali:

Walka z Meta: Ważny Krok w Obronie Wizerunku! Zrobiliśmy to! Razem z @omenaamensah tak jak zapowiadaliśmy, złożyliśmy pozew przeciwko Mecie w polskim sądzie i wygraliśmy kluczową bitwę! Sąd przyznał nam 1 rok zabezpieczenia – maksymalny okres w takich sprawach – i zobowiązał Meta do: Zatrzymania reklam wprowadzających w błąd, wykorzystujących nasz wizerunek z fałszywymi informacjami (śmierć, pobicie, pseudo-inwestycje). Blokowania nowych reklam z naszym wizerunkiem i nieprawdziwymi informacjami. - napisali w oświadczeniu.

Decyzja sądu to ważny precedens w polskim systemie prawnym. Pokazuje, że nawet największe platformy technologiczne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za propagowanie nieautoryzowanych i wprowadzających w błąd treści. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska swoim działaniem nie tylko chronili swoje prawa, ale również zwrócili uwagę na problem, który dotyka wielu użytkowników internetu – łatwość rozpowszechniania dezinformacji i oszustw. Para dodała, że za każde naruszenie zakazu sądu Mecie grozi kara pieniężna! Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zaapelowali do innych osób, które stały się ofiarami deepfake’ów, o zgłaszanie się do nich.

Przygotowujemy kolejny krok przeciwko Meta, by raz na zawsze zakończyć ten proceder. Dlaczego to ważne? To krok w stronę odpowiedzialności globalnych platform za publikowane treści. Walczymy o ochronę wizerunku, na który pracowaliśmy latami – wizerunku, który wspiera projekty charytatywne i niesie pomoc potrzebującym. Pokażmy, że można wygrać nawet z globalnym gigantem! - dodali.

Pod ich oświadczeniem pojawiła się masa gratulacji od fanów i osób z branży.

Brawo, gratuluję wytrwałości i determinacji - napisał Radosław Majdan.

Brawo Wy ! Powodzenia

Wspaniałe wieści i trzymam kciuki za równie wspaniały finał i ukaranie odpowiedzialnych tego igrania czyimś wizerunkiem w meta świecie

Podziwiam zacięcie do walki z tego typu procederem - piszą fani.

Wyrok sądu stanowi jasny sygnał dla innych osób publicznych, że warto walczyć o swoje prawa w sieci. Platformy społecznościowe będą musiały bardziej dbać o to, by ich użytkownicy nie byli narażeni na oszustwa i dezinformację.

